«Мысли глобально, действуй локально»

Новый президент Shiseido Group Масахико Уотани быстро и радикально изменил структуру и культуру одного из крупнейших производителей косметики и парфюмерии в мире.

История Shiseido началась в 1872 г., когда Аринобу Фукухара, бывший главный аптекарь военно-морского госпиталя, открыл в токийском районе Гинза первую в Японии частную аптеку европейского типа; разработанная им зубная паста (японцы чистили зубы порошком) стала бестселлером. Следом началось производство косметической продукции, а в 1917 г. компания представила первые созданные в Японии духи – Hanatsubaki.

В 1980-е гг. Shiseido начала международную экспансию, выводя на зарубежные рынки свои японские бренды и скупая местных производителей парфюмерии и косметики. И к концу столетия Shiseido Group стала одним из крупнейших игроков в индустрии красоты. Но в начале нового века стало очевидно, что Shiseido Group, как и многие другие японские компании из других секторов, начала выдыхаться: компании разрослись на разных континентах, но решения по-прежнему принимались только в Токио, забюрократизированность и иехархичность не позволяли руководителям реагировать быстро и правильно. К 2013 г. глобальные продажи Shiseido Group практически перестали расти (в Японии начали падать), компания зафиксировала чистый убыток. Оценив эту ситуацию, акционеры группы приняли решение призвать варяга: в апреле 2014 г. бразды правления Shiseido Group принял Масахико Уотани, став первым в истории компании руководителем со стороны.

Вся предыдущая карьера Уотани, дипломированного филолога со специализацией «английский язык», прошла в Японии, но в глобальных компаниях, где он отвечал за маркетинг, – Lion, Kraft и Coca-Cola. Возглавив Shiseido Group, Уотани разработал стратегию VISION 2020, в соответствии с которой продажи группы к этому году должны достичь 1 трлн иен, а операционная прибыль – превысить 10%-ный уровень. Чтобы добиться этого, Уотани перестроил структуру группы, выделив в ней пять региональных подразделений (Америка, Азия, Китай, Япония и EMEA) плюс подразделение Shiseido Travel Retail, каждое из которых получило высокий уровень автономии: их директора рапортуют непосредственно Уотани. Кроме того, в рамках региональных подразделений создано три центра компетенций (Centers of Excellence): американский отвечает за разработку новых продуктов в области декоративной косметики, европейский – парфюмерии, японский – средств ухода за кожей.

Эта перестройка уже начинает давать плоды: по итогам первого полугодия 2016 г. Shiseido Group отчиталась о рекордных продажах в размере 412,3 млрд иен. Продажи в Японии выросли на 5,5%, в Китае – на 15,5%, на остальных азиатских рынках – на 9,1%; подразделение Travel Retail показало 52,2%-ный рост. Операционная прибыль Shiseido Group выросла на 32,1% до 19,9 млрд иен. Впрочем, последний показатель во многом объясняется прекращением контракта на выпуск продукции под брендом Jean Paul Gaultier и выплатами, которые получила за это Shiseido Group. Тем же самым вызвана и негативная статистика группы по региону EMEA, где продажи в первом полугодии упали на 11%: если исключить влияние сделки с Jean Paul Gaultier, продажи выросли на 6%, рассказывал в августе этого года финансовый директор группы Норио Тадакава.

Потеряв Jean Paul Gautier, Shiseido Group почти сразу же нашла себе партнера как минимум не слабее, заключив в этом году многолетний контракт на производство парфюмерии и косметики под маркой Dolce & Gabbana. Согласно 10-летнему плану Shiseido Group продажи Dolce & Gabbana в этих категориях должны вырасти в 2,5 раза и превысить 1 млрд евро. (Ранее в 2016 г. Shiseido купила американские бренды Laura Mercier и ReVive приблизительно за $260 млн.)

Понять, насколько уже изменились культура и механизмы принятия решений в Shiseido Group, поможет простое сравнение. Чтобы договориться об интервью с председателем правления Toyota Motor Corp., «Ведомости» потратили четыре года, об интервью с президентом Japan Tobacco Inc. – полтора года. На то, чтобы договориться и согласовать дату интервью с руководителем Shiseido Group (в которой работает 50 000 человек), понадобилось... два дня.

Интервью «Ведомостям» Уотани дает в новой европейской штаб-квартире группы, что расположилась на самой модной парижской улице Фобур-Сент-Оноре. В разговоре также принял участие Луи Дезазар, генеральный директор Shiseido EMEA.

– Вы были назначены президентом и гендиректором Shiseido Group в апреле 2014 г. Что вы с тех пор изменили в компании, что нет и почему?

– Изменил многое. (Смеется.) Но я хотел бы начать с того, что я не изменил, – это наследие Shiseido. Основателем компании было заложено, что приоритет компании – это инновации. Плюс креативность. Shiseido – это не просто косметическая компания. На протяжении более чем 100 лет мы создавали новую культуру – упаковки, дизайна, рекламы. И наш новый офис в Париже подтверждает это – согласитесь, это необычный дизайн. Третья характеристика Shiseido – глобальность. У компании изначально было глобальное видение, а когда я присоединился к ней, уже 50% ее бизнеса было за пределами Японии. Все это не требовало изменений, лишь улучшений.

А вот что мы изменили – это корпоративную компанию и механизм того, как мы принимаем решения и ведем бизнес. Континентальная штаб-квартира Shiseido теперь в Париже, Луи [Дезазар] вернулся из США и теперь руководит бизнесом Shiseido в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Американская штаб-квартира теперь в Нью-Йорке, китайская – в Шанхае. И мы только что открыли штаб-квартиру региона Юго-Восточная Азия в Сингапуре. Travel Retail теперь также выделена в независимое подразделение. Каждое из этих подразделений имеет собственного руководителя, который наделен всеми полномочиями для принятия решений и имеет всю корпоративную структуру для реализации этих решений: финансового директора, директора по персоналу, департамент бизнес-развития и т. д. и т. п. Если завтра мы решим, например, сделать наше европейское подразделение независимой компанией – оно полностью к этому готово, ведь у него есть все, включая собственное подразделение новых разработок.

Это в корне отличается от того, как работают японские компании. У нас обычно все централизовано, все решения принимаются в Токио. Да мы и сами так раньше работали. Но мы совершили большую трансформацию, в ходе которой у нас были серьезные дискуссии, какая структура организации нам нужна. И теперь мы видим, что это работает. Например, одной из главных зон ответственности европейского офиса является парфюмерия. И это была именно их идея взять лицензию на выпуск [парфюмерии и косметики] Dolce & Gabbana. И мы [в Токио] эту идею поддержали. Я называю такой подход «мысли глобально, действуй локально».

Следующий вызов, стоящий перед нами, – это наши молодые таланты. У нас много новых перспективных сотрудников, которые пришли из других компаний, и наших собственных, которых мы продвигаем. Это делается для того, чтобы обеспечить разнообразие [культур и взглядов], чтобы Shiseido была не сугубо японской компанией, но глобальной компанией с центральным офисом в Японии.

– С начала этого года Shiseido Group перестала выпускать продукцию под маркой Jean Paul Gaultier, но получила лицензию на выпуск парфюмерии и косметики Dolce & Gabbana. Почему так получилось?

Луи Дезазар: После того как [в 2015 г.] было объявлено о покупке компанией Coty [43 парфюмерно-косметических] брендов у компании P&G, Dolce & Gabbana решила воспользоваться одним из пунктов своего соглашения с P&G и отозвать лицензию на производство.

А наша лицензия на производство продукции под брендом Jean Paul Gaultier истекала 31 декабря 2015 г. О том, что после этого мы перестанем ее выпускать, мы знали с 2011 г., так что у нас было время подготовиться. За это время мы подписали лицензионные соглашения с Elie Saab, Azzedine Alaïa, Zadig & Voltaire, чтобы заместить выпадающие объемы. Тем не менее ни один из этих брендов не менял для нас принципиально ситуацию в нашей конкуренции с крупнейшими мировыми производителями.

И как только Dolce & Gabbana освободилась, мы немедленно ею заинтересовались – бренды такой силы, такого качества и такого размера крайне редко появляются на рынке. Наша команда объединила усилия и получила полную поддержку Токио. А [Dolce & Gabbana] увидела, что в нашем лице она получает лучшего партнера, учитывая наследие Shiseido, наш перфекционизм, качество наших продуктов и наше долгосрочное видение. Сказалась, я думаю, и репутация Shiseido в Италии – у нас там очень сильные позиции. Плюс наша «французскость» в том, что касается парфюмерии, не только имиджа наших брендов, но и наших производственных возможностей, ведь наша парфюмерия разрабатывается и выпускается во Франции. А когда у вас премиум-бренд, вы хотите и дальше развивать его и улучшать его качество. Сообщение на этикетке Made in France в этом смысле очень много значит.

– Как вы собираетесь развивать парфюмерно-косметический бизнес Dolce & Gabbana? Сейчас, как я понимаю, основные объемы продаж дает парфюмерия?

Масахико Уотани: В ближайшие пять лет парфюмерия сохранит доминирование. И мы собираемся расширять это направление. Но одна из причин, почему Dolce & Gabbana согласилась на сотрудничество с нами, – наша экспертиза в декоративной косметике и в средствах по уходу за кожей.

Мы будем разрабатывать новые продукты совместно [с Dolce & Gabbana]. Маркетинг, дизайн, коммуникации и реклама также будут осуществляться совместно: у них есть свои ресурсы, у нас – свои. Следующий аспект – географическая экспансия. Здесь Dolce & Gabbana сможет воспользоваться уже наработанными Shiseido каналами – в Азии, и в Китае в частности, у нее пока нет значительного присутствия; в США у нас тоже солидный бизнес. Таким образом, совместными усилиями мы собираемся растить бизнес Dolce & Gabbana; на парфюмерию будет по-прежнему приходиться 85%, но, учитывая, что весь бизнес будет расти, сегмент декоративной косметики также займет заметное место.

– На какой период рассчитан ваш контракт с Dolce & Gabbana? Больше чем на пять лет?

М. У.: Значительно больше чем на пять лет.

– И сколько вы платите за лицензию? По оценкам профильного издания WWD, ваши платежи – одни из самых высоких на рынке, от 8 до 10%.

М. У.: В соответствии с соглашением я не могу раскрыть детали контракта, но [наши платежи] разумные, не безумные. В противном случае совет директоров [Shiseido Group] не одобрил бы эту сделку. (Смеется.)

Л. Д.: В соответствии с нашим десятилетним планом марка [Dolce & Gabbana] должна войти в клуб избранных брендов, объем продаж которых превышает 1 млрд евро. Сейчас продажи – около 400 млн евро.

– Расскажите, пожалуйста, зачем вы решили создавать центры компетенций – Centers of Excellence?

М. У.: У нас в компании работают сотрудники 61 национальности, почти 50 000 человек, из них 25 000 – за пределами Японии. Но как традиционно действуют французские или японские компании, отвечая на вызовы глобализации и расширяя свой бизнес? Все решения они по-прежнему принимают в Париже или в Токио, а в другие страны отправляют своих менеджеров – французов или японцев, которые остаются там два-три года, а затем возвращаются домой.

Я не думаю, что это правильный подход – как минимум в нашем бизнесе. Потому что наш бизнес – потребительский, а у покупателей в разных странах есть различные предпочтения. Иностранцу сложно полностью понять покупателя в другой стране, потому что его поведение обусловлено комплексом причин: культурой, привычками, религией, языком и проч. Поэтому мы и создали матричную структуру, предоставив больше полномочий региональным подразделениям.

Затем мы выделили людей и рынки, которые обладают лучшей экспертизой в тех или иных областях. Чтобы сосредоточить лучших экспертов в своих отраслях в тех местах, где они смогут наилучшим образом реализовать свои таланты.

Например, Нью-Йорк и США – это, бесспорно, мировой центр коммуникаций и цифрового бизнеса. Поэтому мы наняли людей в США, предложив им работать в нашей штаб-квартире в Токио и заниматься глобальным планированием нашего цифрового бизнеса.

Также США – это мировой центр декоративной косметики, много трендов зарождается в этой стране, в США это крупнейший сегмент рынка, и он по-прежнему растет двузначными [в процентах] темпами.

А во Франции крупнейший сегмент – парфюмерия, в престижной категории это 47%. Для сравнения: в Японии парфюмерия занимает очень маленькую долю, не спрашивайте меня почему. (Смеется.) Поэтому, несмотря на то что и в Японии у нас есть люди, которые занимаются парфюмерией, логично было создать парфюмерный центр компетенций в Париже, где экспертов в этом секторе намного больше и молодым талантам будет легче расти. Мы будем набирать для него больше новых сотрудников.

А центр компетенций в области средств по уходу за кожей мы расположили в Японии, поскольку на японском и в целом на азиатском рынке это крупнейший сегмент. И мы в Японии накопили в этой области серьезные знания.

В следующем месяце мы открываем локальный R&D центр в Шанхае – он будет работать над широкой гаммой продуктов. Еще один R&D центр запланирован в Сингапуре.

– В августе, объявляя результаты деятельности Shiseido Group за первое полугодие, вы сказали: «Мы многому научились [поглотив компанию] bareMinerals». Чему именно?

– Дела пошли не так, как мы ожидали. Поглощение случилось в 2010 г., бизнес [bareMinerals] тогда рос очень высокими темпами. И у нас были очень красивые планы дальнейшего роста. Но прежний менеджмент компании ушел, а в Японии не нашлось достаточных ресурсов, чтобы обеспечить правильную интеграцию bareMinerals. И, к сожалению, в 2013 г. нам пришлось списать значительную долю гудвила. Но это стало хорошим уроком для нашего менеджмента. И теперь пришло время для нас по-настоящему глубоко погрузиться в дела этой компании. Штаб-квартира bareMinerals переехала из Сан-Франциско в Нью-Йорк, где мы сможем использовать наши уже существующие ресурсы для развития ее бизнеса. BareMinerals – часть нашего американского портфолио, но этот бренд уже пришел в том числе и в Европу.

– В фармацевтической индустрии на разработку нового лекарства могут уйти многие годы, даже десятилетия. Сколько требуется времени на создание нового средства, скажем, по уходу за кожей?

– Это зависит от конкретного продукта. Например, два года назад мы представили средство Ultimune. Но работать над темой иммунитета человеческой кожи мы начали 15 лет назад – совместно с Медицинской школой Гарвардского университета. То есть, если речь идет о настоящих инновациях, требуется значительный срок. Обычно разработка нового продукта занимает два года.

– Shiseido – компания глобальная, которая продает свою продукцию и в Азии, и в Европе, и в Америке. Значит ли это, что вам приходится разрабатывать средства по уходу за кожей для разных рас?

– Да. Кожа у японцев и, например, европеоидов различается физически. Плюс у людей существуют разные ожидания от своей кожи. Японки и китаянки, например, мечтают о белой коже, поэтому там популярны средства с эффектом отбеливания – вам в Европе этого не нужно. В Африке требования к продуктам также будут отличаться.

– Но как вы угадываете потребности покупателей в будущем, когда создаете новые продукты? Если на разработку нового продукта может требоваться 10–15 лет и сейчас японки мечтают отбелить свою кожу, вдруг через 15 лет мода изменится, и они будут мечтать о бронзовой коже?

– Длительных исследований требуют базовые продукты и технологии – предпочтения людей здесь не подвержены таким быстрым переменам. Наш процесс планирования новых продуктов пятилетний, и он учитывает, как меняются представления людей о красоте, их стиль жизни, ценности.

Кроме того, у нас очень тесный контакт с нашими конечными покупателями, и мы слышим, что они говорят. В Японии сильна традиция обращений покупателей в компании-производители с комментариями о купленных продуктах – по телефону или по электронной почте. И мы получаем сотни звонков от покупателей, люди благодарят нас или, напротив, сообщают, что ожидали большего.

– Моя коллега попросила меня задать вам этот вопрос. Она вернулась из Японии, где купила себе тот же самый крем для глаз Shiseido, что она покупает в Москве. И убедилась, что японский Shiseido намного эффективнее, чем московский. Такое возможно?

– Не думаю. Предложите ей сделать слепой тест – использовать оба крема, не зная, какой откуда. Это так же, как с Coca-Cola или Pepsi, люди часто говорят, что их вкус отличается [на разных континентах]. Но когда вы не знаете страну происхождения, вы этого не чувствуете. Я надеюсь. (Смеется.)

– Может быть, дело в том, что ваши кремы произведены на разных фабриках? Где вы производите кремы Shiseido, которые продаются в России?

– Зависит от конкретного крема. Он может быть произведен в Японии, США или Европе.

– У Shiseido Group очень широкая линейка брендов. У вас есть кремы за $50 и кремы за $500. Кремы за $500 действительно в 10 раз эффективнее?

– Во-первых, кремы за $50 и за $500 – под разными брендами, у них разная аудитория, и продаем мы их по-разному. Кремы за $500 продают консультанты по красоте, так что в эту цену заложен еще и персональный подход, дополнительный сервис. Во-вторых, некоторые ингредиенты у этих кремов будут действительно разные. Результат применения зависит от разных факторов и от ожиданий покупателя. Но нельзя сказать, что крем за $50 в 10 раз менее эффективен, чем крем за $500.

– Сейчас на вершине вашей бренд-иерархии – марка Cle de Peau.

– Да. Которая в Европе доступна только в России! Мы любим Россию! (Смеется.)

– Почему под этой маркой вы продаете только средства по уходу за женской кожей, не за мужской? Не видите достаточного потенциала у средств для мужчин?

М. У.: Сегмент средств по уходу за мужской кожей растет. Но, конечно, ему еще далеко до объемов продаж женских кремов. Мы собираемся увеличивать свою долю и там и там; на рынке средств по уходу за мужской кожей – с брендом Shiseido Men.

Л. Д.: Shiseido Men – это очень хороший продукт, он дает 5% роста Shiseido в Европе.

– Продажи Shiseido в России в этом году тоже демонстрируют рост. Что вы ожидаете от российского рынка, учитывая, что наша экономика переживает непростые времена?

Л. Д.: Россия – это очень большой рынок для нас, который обладает большим разнообразием в рознице: универмаги, специализированные парфюмерные магазины. Все три категории – парфюмерия, декоративная косметика и средства по уходу за кожей – представлены хорошо. Для нас Россия – это мост между Европой и Азией, и мы используем ее в том числе и как площадку для тестирования новых брендов. Cle de Peau – это яркий пример, бренд зарекомендовал себя в России очень хорошо. Марка средств по уходу за волосами Tsubaki также была запущена в Европе только на российском рынке. Благодаря России мы получаем очень много новых знаний.

М. У.: Но, конечно, большой вопрос для нас – состояние российской экономики и рубля.

– Как новые технологии меняют систему ваших продаж?

– Консультанты по красоте по-прежнему важны: люди ждут их советов, как ухаживать за собой. Мы предлагаем настоящие персонализированные решения – роботы такого делать не могут (может, через 50 лет смогут, но не сейчас). Так что персонализированный сервис по-прежнему остается нашим приоритетом. Но с другой стороны, если вы уже знаете продукт, и он вам нравится, вам совсем не обязательно возвращаться в магазин, чтобы вновь его купить, это вполне можно делать через интернет.

– И как вы собираетесь развивать электронную коммерцию? Некоторые люксовые бренды, например Hermes и Versace, инвестируют в создание собственных цифровых платформ, чтобы иметь полный контроль над маркетингом и продажами в интернете. Каково видение Shiseido Group?

– Конечно, наша цель – полностью контролировать цепочку поставок. Мы заключили соглашение с Dolce & Gabbana потому, что можем обеспечить все: разработку новых продуктов, их производство, логистику и продажи. Мы не хотим, чтобы продукция под нашими премиальными брендами продавалась неизвестно кем и по каналам, которые мы не можем контролировать. К тому же косметика в отличие от производства эксклюзивных сумок – это масштабируемый бизнес: нам нужны объемы, чтобы контролировать стоимость производства. Продажи у нас мультиформатные – через различные магазины, но также и через интернет, как через наши собственные сайты, так и через мультибрендовые. Поскольку мы видим, что покупатели товаров повседневного спроса хотят за один раз приобрести разную продукцию, не только наших марок. В случае с Hermes вполне возможно, что люди заходят на их сайт специально, чтобы приобрести конкретную сумку. Но в нашей категории товаров мы видим, что в Китае, например, люди за один заход на сайт покупают сразу шампуни, мыло, средства по уходу за кожей. Так что мы продолжим развивать все эти форматы продаж.

– Вы начали открывать новые корнеры Shiseido под названием Social Counter в ключевых для бренда городах, в том числе в Москве. Какова их задача?

– Бренд Shiseido проходит процесс обновления. Ему уже много лет, это крупнейший бренд в нашей группе. И мы решили, что пора ему омолодиться, привлечь более молодых покупателей. Конечно и люди в возрасте для нас важны, но молодежь – это наши завтрашние покупатели. Мы начали работать над новыми продуктами, новым дизайном, новой упаковкой. Мы хотим, чтобы молодежь в наших новых Social Counter чувствовала себя более расслабленно, чтобы они общались с нашими консультантами как с друзьями, получая от них советы, а не как с учителями, выслушивая указания. Наши Social Counter показывают очень хорошие результаты в Японии и Китае.

– Индустрия красоты – это уже не только косметика и парфюмерия, это теперь и бытовая электроника, и медицина. Как, на ваш взгляд, она будет меняться?

– Действительно, рынки переплетаются все теснее. Производители электроники выпускают оборудование по уходу за собой, и мы делаем то же самое – в Японии мы продаем электромассажеры для лица нашей собственной разработки. Производители напитков выпускают специализированные напитки, улучшающие кожу. Фьюжн – это реальность.

Shiseido Company Limited

Парфюмерно-косметическая компания

Акционеры (данные Bloomberg на 20 октября 2016 г.): почти все акции в свободном обращении, крупнейшие инвесторы – Mitsubishi UFJ Financial Group (8,65%), Государственный пенсионный инвестиционный фонд Японии (6,04%), Mizuho Financial Group (5,31%).

Капитализация – 1,1 трлн иен ($10,3 млрд).

Финансовые показатели (1-е полугодие 2016 г.):

Выручка – 412,3 млрд иен ($3,7 млрд), чистая прибыль – 24,5 млрд иен ($220 млн).

Группа Shiseido производит продукцию на 13 площадках и объединяет около 100 компаний. Выпускает парфюмерию, косметику, средства по уходу за кожей и личной гигиены под брендами bareMinerals, Сle de Peau Beaute, Dolce & Gabbana, Laura Mercier, Nars, Revive, Shiseido, Elie Saab, Issey Miyake, Narciso Rodriguez, Serge Lutens, Zadig & Voltaire, Avene, Majolica Majorca, Tsubaki, Joico, The Collagen и др. Первый косметический магазин компании был открыт в 1916 г.