«Надо правильно сочетать креативность, моду и иронию»

Совладелец и президент итальянской дизайнерской компании Kartell Клаудио Лути приезжал в Лондон на London Design Festival 2016, на котором за неделю проходит более 500 мероприятий от Брикстона до Челси.

Игнорируя выставочную суету, элегантный бизнесмен спокойно устроился на диване, он говорит неторопливо, дорожа каждым словом, описывает корреспондент FT встречу с Лути на выставке, в одном из шоурумов Кенсингтона. Именно так, сидя за чашкой кофе и общаясь, Лути, по его уверениям, смог за последние два десятка лет вывести свою компанию за пределы родного Милана.

Не только мебель

Кроме мебели Лути занялся выпуском парфюмерии и посуды. Приложение How to Spend рассказывает, что в январе 2015 г. на международной выставке интерьерного дизайна Maison & Objet в Париже была презентована коллекция ароматов для дома Kartell Fragrances с четырьмя видами диффузоров, разработанными архитектором Ферруччо Лавиани, – это ароматические свечи, тростниковые диффузоры, электронные распылители и спреи; они содержат восемь ароматов, составленных, как гордо заявила компания, самыми выдающимися «носами» XXI в. В том же месяце в магазинах Kartell по всему миру появились наборы посуды Jellies family. Изготовлена она из прозрачного поликарбоната в пастельных тонах, дизайнер – Патрисия Уркиола. Другой продукт компании – белые тарелки серии I. D. Ish by D’O, разработанные в сотрудничестве с известным итальянским шеф-поваром Давидом Олдани. Из украшений на них – лишь отпечаток пальца на краях.