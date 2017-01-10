«Вoeing 787 сделан практически навсегда»

Стоимость программ закупок техники Boeing в России достигает $27млрд, а сама компания получает из России 35% титана для гражданских самолетов, держит здесь крупнейший за пределами США штат программистов и строит второй завод по обработке титановых заготовок. Это сотрудничество выгодно и России и не пострадает от осложнившихся отношений с Западом, надеется президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко. В этом году крупнейший в мире производитель самолетов запустит третье подразделение – сервисное, которому отводит большую роль в задаче за 10 лет удвоить выручку компании.

The Boeing Company Авиастроительный концерн

Акционеры (данные Bloomberg на 23.12.2016): почти все акции в свободном обращении, крупнейшие инвесторы – Capital Group Companies (12,4%), Vanguard Group (6,08%), Blackrock (5,23%).

Капитализация – $97 млрд.

Финансовые показатели (US GAAP, 9 месяцев 2016 г.):

Выручка – $71,3 млрд,

чистая прибыль – $3,3 млрд.



В 2016 г. компания поставила 748 гражданских самолетов (за 9 месяцев 2016 г. – 563 гражданских лайнера, 140 единиц военной техники и 5 спутников). Портфель гражданских заказов – 5715 самолетов.

Глобальная дуополия Boeing и Airbus в сегменте самых востребованных гражданских самолетов – среднемагистральных – скоро будет нарушена, в том числе, российским самолетом МС-21. Но Кравченко считает, что скорее стоит опасаться конкуренции со стороны «грандов высоких технологий», таких как Tesla, Google, Amazon, а не традиционных производителей авиатехники. В интервью «Ведомостям» он рассказал, что прогресс авиационной индустрии связан прежде всего с внедрением композитных материалов, какую коммерческую нишу может занять сверхзвуковая авиация и что общего у нового Boeing Dreamliner и старинного замка где-нибудь во Франции.

– Сколько Boeing инвестировал за 23 года присутствия в России?

– Инвестиционная программа Boeing в России включает четыре больших направления. Первое – закупка изделий из российского титана. В следующем десятилетии сумма наших закупок достигнет $18 млрд. В 2009 г. Boeing и «ВСМПО-Ависма» открыли совместное предприятие Ural Boeing Manufacturing (UBM). В июле 2014 г. на авиашоу в Фарнборо компания Boeing и «ВСМПО-Ависма» продлили долгосрочный контракт на поставку готовых титановых изделий, в том числе титанового проката, заготовок, плит и штамповок из России, до 2022 г. А в августе 2015-го Boeing сообщил, что «ВСМПО-Ависма» стала ключевым поставщиком титановых штамповок для нового композитного крыла 777Х. У нас большие планы.

Второе направление – закупки российских инженерных и IT-услуг, примерно $5 млрд в долгосрочной перспективе. В Москве работает самый большой за пределами США инженерный и конструкторский центр Boeing: более 1500 российских инженеров и менеджеров. Мы также закупаем российские двигатели для наших ракетоносителей и многие годы являемся основным интегратором проектов Международной космической станции (МКС) с американской стороны. МКС – это четвертый многомиллиардный проект на многие десятилетия, мы занимаемся поддержанием ее летной годности.

Мы много лет назад объявили о программе долгосрочных инвестиций в Россию на $27 млрд. Эта программа идет полным ходом: стоимость уже осуществленных проектов составила около $9 млрд. Это контрактные работы, закупки в России. Сегодня в России и СНГ летает более 450 самолетов Boeing.