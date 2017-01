«Нам бы хотелось, чтобы владение командой было хорошим бизнесом»

«Жду, пока состарюсь, чтобы передать дела преемнику», – говорил в интервью «Ведомостям» в октябре 2015 г. 85-летний Берни Экклстоун, на протяжении 40 лет руководивший самой престижной автогоночной серией в мире – Formula 1 (F1). В январе этого года компанию Formula One Group, в том числе принадлежащие Экклстоуну и его семье 15%, купил холдинг Liberty Media. Экклстоун станет почетным председателем, а гендиректором официально утвержден Чейз Кэри, бывший вице-президент медиакомпании 21st Century Fox. Кэри не преемник Экклстоуна (замкнувшего все бизнес-процессы F1 на себя, чем вызывал раздражение компаний-участников и спонсоров соревнований) и делать бизнес собирается совершенно иначе. «Берни вел шоу одного актера, – сказал Кэри в интервью АР. – Я не собираюсь возглавлять шоу одного актера».

«Последние 4–5 лет F1 практически не развивалась так, как позволял ее потенциал. И у нас есть возможность развивать этот спорт в новом, интересном направлении», – сказал Кэри в программе Squawk Box на CNBC 23 января, меньше чем через 24 часа после официального назначения. «С Чейзом все банально, – рассказывал The New York Times Дерек Чан, исполнительный вице-президент американской телерадиовещательной компании DirecTV, которую некогда возглавлял Кэри. – Он не занимается микроменеджментом. Ты приходишь в компанию и делаешь свою работу или лишаешься ее».

Откуда у Кэри такие усы

Кэри родился в 1954 г. в зажиточной американской семье – его отец был топ-менеджером в пищевой промышленности. При рождении его нарекли Чарльзом, и до сих пор это имя стоит во всех документах. Но Кэри просит называть себя Чейзом.

Кэри изучал математику и экономику в нью-йоркском Университете Колгейт, но спорт был его настоящей страстью. В университете он играл в регби, известен как ярый болельщик бейсбольных команд New York Yankees и San Francisco Giants. Даже вместо офисного кресла он установил сиденье со старого стадиона команды New York Yankees (новый открыт в 2009 г. через дорогу от старого), писала The Wall Street Journal (WSJ).

Выдающиеся усы Кэри тоже косвенным образом связаны со спортом. Как-то они с приятелем мчались на машине на матч в Университет Колгейт. Произошло ДТП. Водитель погиб, а Кэри вылетел через ветровое стекло. У него оказалась изуродованной верхняя губа, чтобы скрыть это, он отпустил усы, пишет The New York Times.

Продолжив образование в Гарварде, Кэри получил диплом МВА. Затем устроился на работу в Columbia Pictures, где стал оттачивать навыки переговоров: он занимался продажей фильмов студии активно развивающейся отрасли кабельного телевидения, пишет Financial Times (FT). В 1988 г. он перешел в News Corp, где привлек внимание Руперта Мердока и стал его правой рукой.