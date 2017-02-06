«Это были законные и обоснованные сделки»

У многих могущественных семей Китая есть свой посредник – человек, помогающий организовывать сделки, который, в свою очередь, под их покровительством сколачивает внушительное состояние, пишет FT. У Сяо Цзяньхуа давно налажены прочные связи с семьями лидеров китайской коммунистической партии, и он один из богатейших людей страны. Последние несколько лет Сяо живет в добровольной ссылке в роскошном отеле Four Seasons в Гонконге.

Нет вестей от Сяо

Сяо исчез перед китайским Новым годом, который в год Красного огненного петуха длится с 28 января до 15 февраля. Об исчезновении миллиардера журналисты узнали в начале прошлой недели. Ему не помогли ни нанятые им женщины-телохранители, ни статус дипломатического представителя Антигуа и Барбуды: по сообщениям СМИ, за Сяо пришли представители силовых органов материкового Китая и увезли в неизвестном направлении. Источник в полиции Гонконга сказал Reuters, что никаких указаний на силовой захват и признаков похищения на записях с камер слежения Four Seasons не обнаружено. На момент подписания номера не было точной информации, где он находится.

Как СМИ чуть не сорвали сделку на $9,4 млрд В 2012 г. HSBC решил заработать около $2,6 млрд, продав свои 15,6% в китайском страховщике Ping An за $9,4 млрд, рассказывает CNN. В декабре Charoen Pokphand Group (CP Group) таиландского бизнесмена Данина Чиараванона перечислила первый транш и получила около пятой части пакета – 3,2% акций. Но китайский журнал Caixin очень не вовремя написал, что на самом деле треть пакета будет куплена Сяо. После этого Сяо решил не участвовать в сделке, тем более принадлежащий правительству Банк развития Китая, кредит которого он договорился использовать, отказал в финансировании. В итоге сделка повисла на волоске, но CP Group смогла оперативно найти необходимую сумму, пишет Bloomberg. В том же году Ping An стала единственным страховщиком Азиатско-Тихоокеанского региона, включенным Советом по финансовой стабильности в список девяти системно важных глобальных страховщиков G-SII.

После исчезновения в аккаунтах принадлежащей Сяо Tomorrow Group в соцсетях появились два поста. От имени Сяо заявлялось, что он в зарубежной клинике, оправляется от болезни. Но в прошлую среду сообщения были кем-то удалены. Зато в тот же день на сайте гонконгской газеты Ming Pao появилось на правах рекламы заявление Сяо, в котором опять-таки речь идет о лечении за рубежом. И еще есть такие слова: «Я всегда любил [китайскую коммунистическую] партию и не совершал ничего противоречащего интересам родины» (цитата по Reuters). Гонконгская полиция заявила, что Сяо в пятницу, 27 января, пересек границу с континентальным Китаем. Китайская полиция не отвечает на запросы СМИ. Впрочем, в Китае в самом разгаре Новый год, когда вся официальная жизнь в стране замирает.

Сяо не случайно оказался в Гонконге, пишет The New York Times. Несколько лет назад после публикаций в китайской прессе, что его компании приватизируют активы по ценам ниже рыночных, он переехал в Канаду и получил там гражданство. Затем, чтобы удобнее было вести дела, стал много времени проводить в Гонконге.

Интересы Tomorrow Group распространяются в основном на индустрии, где доминирует государство, – банковское дело, страхование, угольную и цементную промышленность, недвижимость и даже добычу редкоземельных металлов, писала в 2014 г. The New York Times. Тогда состояние Сяо Hurun Report оценивал в $2 млрд, сейчас оно приближается к $6 млрд.