«Мы гениальные»
- Ирина Скрынник
- / Ведомости
Обычно потрясения в экономике для компаний становятся вызовом и преодолением. «Глория джинс» ростовского бизнесмена Владимира Мельникова, кажется, наоборот в такие времена переживает расцвет. За прошлый год бизнес, начинавшийся с кооператива по пошиву джинсов, вырос на 40%, чистая прибыль компании – почти в 2,5 раза, хотя еще в 2015 г. основные финансовые показатели сократились. Состояние Мельникова в 2016 г. журнал Forbes оценил в $450 млн. Как компании удалось в такой короткий период развернуться на 180 градусов? Владелец одного из крупнейших в стране ритейлеров одежды и обуви объясняет успехи тем, что он сам и его детище постоянно живут в кризисе, поиске: «Держи душу в аду и никогда не умрешь». Как «Глории джинс» удается развиваться, живя в постоянном стрессе, кому может быть продана доля в компании и зачем переносить штаб-квартиру ритейлера в Париж или Лондон, Мельников рассказал в интервью «Ведомостям».
«Ценность за небольшие деньги»
– Как вы живете в это трудное время?
– Оно не трудное, оно интересное.
– Все говорят: «кризис», «трудно», «покупательная способность падает».
– Когда человеку плохо, что он может сделать, чтобы порадовать себя? Люди хотят одеваться, поэтому надо давать им такую возможность, вот и все.
– Выручка, EBITDA и чистая прибыль «Глории джинс» в 2016 г. существенно выросли (см. график). Как компания смогла восстановиться так быстро в кризис?
– Написано: держи душу в аду – и никогда не умрешь. Мы знали, что находимся в плену у нефти, поэтому первый год мы вычищали компанию, избавлялись от всего старого и всего, что могло помешать нам разработать новую стратегию. У нас было несколько стратегий на случай различных сценариев в нашей стране.
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1962токарь на заводе «Ростсельмаш»
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1988открыл швейный кооператив «Глория», но вскоре был осужден за попытку вывоза из страны валюты, на которую хотел приобрести оборудование для кооператива
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1995купил контрольный пакет акций швейной фабрики в Новошахтинске Ростовской области, ставшей основой производственной базы «Глории джинс»
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1997гендиректор корпорации «Глория Джинс»
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2015гендиректор и председатель совета директоров корпорации «Глория джинс»
– Какую в итоге выбрали?
– Ту, при которой у людей нет денег, а они хотят красиво жить и одеваться. Мы работаем не на 1,5% богатых людей, а на трудящихся, которых больше 45%. Несмотря на сокращение их дохода, мы стремились сделать так, чтоб они могли позволить себе продолжать красиво одеваться. Продукция стала лучше, а цены уменьшились.
– Но ведь так или иначе вы зависите от импортных материалов...
– Мы нашли оптимальные модели, которые были бы красивыми, несмотря на низкую себестоимость, снизили норму прибыли и открыли много новых магазинов, чтобы получить приток покупателей из магазинов тех брендов, где этого сделать не смогли – создать новую быстро меняющуюся моду.
– Насколько снизили норму прибыли?
– Цены на готовое изделие снизились на 20–30%.
– Вам не кажется, что ваши коллекции слишком яркие и даже вызывающие, а нынешнее поколение хочет одеваться спокойнее?..
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