«Мы гениальные»

Владелец «Глории джинс» рассказывает о своем способе превозмочь кризис и планах экспансии за рубеж, рассуждает о прошлом и будущем России, цитирует Библию и Артюра Рембо

Обычно потрясения в экономике для компаний становятся вызовом и преодолением. «Глория джинс» ростовского бизнесмена Владимира Мельникова, кажется, наоборот в такие времена переживает расцвет. За прошлый год бизнес, начинавшийся с кооператива по пошиву джинсов, вырос на 40%, чистая прибыль компании – почти в 2,5 раза, хотя еще в 2015 г. основные финансовые показатели сократились. Состояние Мельникова в 2016 г. журнал Forbes оценил в $450 млн. Как компании удалось в такой короткий период развернуться на 180 градусов? Владелец одного из крупнейших в стране ритейлеров одежды и обуви объясняет успехи тем, что он сам и его детище постоянно живут в кризисе, поиске: «Держи душу в аду и никогда не умрешь». Как «Глории джинс» удается развиваться, живя в постоянном стрессе, кому может быть продана доля в компании и зачем переносить штаб-квартиру ритейлера в Париж или Лондон, Мельников рассказал в интервью «Ведомостям».

«Ценность за небольшие деньги»

– Как вы живете в это трудное время?

– Оно не трудное, оно интересное.

– Все говорят: «кризис», «трудно», «покупательная способность падает».

– Когда человеку плохо, что он может сделать, чтобы порадовать себя? Люди хотят одеваться, поэтому надо давать им такую возможность, вот и все.

– Выручка, EBITDA и чистая прибыль «Глории джинс» в 2016 г. существенно выросли (см. график). Как компания смогла восстановиться так быстро в кризис?

– Написано: держи душу в аду – и никогда не умрешь. Мы знали, что находимся в плену у нефти, поэтому первый год мы вычищали компанию, избавлялись от всего старого и всего, что могло помешать нам разработать новую стратегию. У нас было несколько стратегий на случай различных сценариев в нашей стране.

Владимир Мельников Родился в 1948 г. в Белоруссии. Окончил Торговый институт по специальности «товаровед» 1962 токарь на заводе «Ростсельмаш»

1988 открыл швейный кооператив «Глория», но вскоре был осужден за попытку вывоза из страны валюты, на которую хотел приобрести оборудование для кооператива

1995 купил контрольный пакет акций швейной фабрики в Новошахтинске Ростовской области, ставшей основой производственной базы «Глории джинс»

1997 гендиректор корпорации «Глория Джинс»

2015 гендиректор и председатель совета директоров корпорации «Глория джинс»

– Какую в итоге выбрали?

– Ту, при которой у людей нет денег, а они хотят красиво жить и одеваться. Мы работаем не на 1,5% богатых людей, а на трудящихся, которых больше 45%. Несмотря на сокращение их дохода, мы стремились сделать так, чтоб они могли позволить себе продолжать красиво одеваться. Продукция стала лучше, а цены уменьшились.

– Но ведь так или иначе вы зависите от импортных материалов...

– Мы нашли оптимальные модели, которые были бы красивыми, несмотря на низкую себестоимость, снизили норму прибыли и открыли много новых магазинов, чтобы получить приток покупателей из магазинов тех брендов, где этого сделать не смогли – создать новую быстро меняющуюся моду.

– Насколько снизили норму прибыли?

– Цены на готовое изделие снизились на 20–30%.

– Вам не кажется, что ваши коллекции слишком яркие и даже вызывающие, а нынешнее поколение хочет одеваться спокойнее?..