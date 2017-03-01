«Мы не видим никаких причин для замедления роста в 2017 году»

Алексис Деларофф – живой свидетель (и непосредственный участник) зарождения и становления гостиничного рынка России. Впервые он приехал в Россию из Франции в 1997 г. – открывать первый Holiday Inn в Москве, а с 2002 г. работает в стране постоянно. За эти годы возглавляемая им сеть AccorHotels вышла в лидеры в России и странах бывшего СССР по числу отелей: по данным KPMG на январь 2017 г., у AccorHotels было 36 действующих отелей, у Rezidor – 35. (По количеству номеров впереди Rezidor: 9398 против 6902 у AccorHotels.) В интервью «Ведомостям» Деларофф рассказывает, как эволюционировал гостиничный рынок России, что препятствует развитию внутреннего и въездного туризма в нашей стране и как будет меняться глобальная туристическая индустрия в результате развития новых технологий.

– Вы впервые приехали в Россию по работе в 1997 г.?

– Я даже дату помню – 5 декабря 1997 г., в этом году будет 20 лет. 29 декабря 1998 г., в разгар кризиса, я открыл «Holiday Inn Виноградово». Там я работал до конца 2000 г., а потом у меня закончился контракт. Дела в гостиничном бизнесе и у InterContinental Hotels Group (владелец бренда Holiday Inn. – «Ведомости»), в частности, были не очень хорошими, и мне не предложили ничего интересного в Москве. Я начал искать у конкурентов. Прошел по всем, но и у них на том этапе ничего для меня не было, и мне пришлось уехать обратно во Францию. Там я поработал год в Disneyland, а осенью 2001 г. ко мне обратился бывший генеральный менеджер гостиницы Novotel в «Шереметьево», который стал генеральным по региону, и предложил мне присоединиться к Accor, чтобы открыть гостиницу Novotel на Новослободской. Я согласился и вернулся в Москву в начале 2002 г.

– С тех пор гостиничный рынок в стране вырос качественно и количественно. И все же, на мой взгляд, гостиничная индустрия в России сейчас находится на том же этапе развития, что розничная торговля 20 лет назад: тогда на долю розничных сетей приходились лишь проценты в общем объеме торговли, а сейчас в крупных городах их доля уже больше половины. Как вы считаете, гостиничным сетям по силам повторить этот успех в России?

– Конечно. Потому что маленьким гостиницам сложно получать хорошие условия по закупкам, хорошие условия от систем бронирования и т. д. В США 80% гостиничного парка – это бренды. Во Франции доля брендов – 45–50%, в Германии – меньше, потому что там очень много семейного бизнеса, и вообще, чем восточнее, тем меньше доля брендов. В России этого не было, но это придет. Рост есть, но он не такой быстрый, как в розничной торговле, потому что у нас нет формата гипермаркета, например.

– Гостиницу «Россия» в Москве снесли, а это был гипермаркет.

– Да, но в последние годы существования этой гостиницы там было больше тараканов, чем клиентов. Я думаю, что формат гипермаркета в гостиничном бизнесе не очень хорошо работает. В США есть такие гиганты – в Лас-Вегасе – по 2000–3000 номеров. В Европе – нет.

Это уже не гостеприимство, а конвейер. Я работал в Disneyland, у меня была гостиница на 1100 номеров – мне было неинтересно. Потому что ты не управляешь качеством, ты не встречаешься с людьми. Ты управляешь издержками: cheсk-in, cheсk-out, очереди на завтраки... Наверное, есть люди, которым интересно это, но мне в гостиничном бизнесе нравится общаться с сотрудниками и клиентами. Этого ты не можешь делать, когда у тебя 1100 номеров.