Открылся «Трогательный павильон» AliExpress
Первый российский шоу-рум китайского онлайн-гиганта заработал на Ленинградском вокзале в Москве
Китайская торговая площадка AliExpress (входит в Alibaba Group) открыла на Ленинградском вокзале в Москве первый постоянный шоу-рум
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«Россия для нас - один из важнейших рынков, и во-многом это пилотный рынок. Мы очень многие "пилоты" запускаем именно в России, а затем уже реализуем их в других странах», - сказал директор бизнеса AliExpress в России и СНГ Марк Завадский (цитата по ТАСС)
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Площадка получила название «Трогательный павильон» - на ней посетители смогут познакомиться с товарами из Китая - одеждой, смартфонами и другими устройствами. Всего в шоу-руме представлено 42 бренда
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Площадка будет работать по модели онлайн-магазина: товары нельзя будет купить на месте, можно только заказать через мобильное приложение или воспользоваться специальными терминалами
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Коллекции представленных товаров будут меняться от трех до двенадцати раз в год либо вместе с выходом новинок на рынок в зависимости от категории и сезона, объяснили в AliExpress
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Операционным партнером первого офлайн-представительства станет «Рейлтелеком» (работает с салонами сотовой связи), а инфраструктурным – РЖД. Выручку от продаж партнеры будут делить по модели revenue share, однако конкретные доли компаний в выручке не раскрываются, уточняет ТАСС
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У шоу-рума также будет и «мобильная версия», которая будет принимать участие в различных офлайн-мероприятиях, уточнил представитель AliExpress. Компания расчитывает, что через офлайн-представительство на сайте Aliexpress.com будут оформляться порядка 300 заказов в день
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