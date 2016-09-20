Открылся «Трогательный павильон» AliExpress

А. Гордеев / Ведомости

«Россия для нас - один из важнейших рынков, и во-многом это пилотный рынок. Мы очень многие "пилоты" запускаем именно в России, а затем уже реализуем их в других странах», - сказал директор бизнеса AliExpress в России и СНГ Марк Завадский (цитата по ТАСС)

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