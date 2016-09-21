Таксисты устроили акцию протеста в центре Москвы

Е. Разумный / Ведомости

Во вторник вечером таксисты пытались провести аналогичную акцию протеста на том же месте. Они хотели перекрыть улицу Тимура Фрунзе. Прибывшие на место протеста полицейские объяснили участникам акции, что ее проведение незаконно. Тогда таксисты уехали, и полицейские не стали никого задерживать

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