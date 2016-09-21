Транспорт

Таксисты устроили акцию протеста в центре Москвы

Они попытались заблокировать движение по улице Тимура Фрунзе возле офиса «Яндекс.Такси»
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Таксисты устроили акцию протеста в центре Москвы
Е. Разумный / Ведомости
Таксисты устроили акцию протеста в центре Москвы
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Полицейские пресекли проведение акции протеста возле московского офиса «Яндекс.Такси»
Е. Разумный / Ведомости
Полицейские пресекли проведение акции протеста возле московского офиса «Яндекс.Такси»
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Возле здания «Яндекс.Такси» было припарковано около десяти желтых автомобилей
Е. Разумный / Ведомости
Возле здания «Яндекс.Такси» было припарковано около десяти желтых автомобилей
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По словам таксистов, протестующие сымитировали аварию
Е. Разумный / Ведомости
По словам таксистов, протестующие сымитировали аварию
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Таксисты хотели получить от руководства компании реакцию на свои действия. Всех участников акции доставили в отделение полиции
Е. Разумный / Ведомости
Таксисты хотели получить от руководства компании реакцию на свои действия. Всех участников акции доставили в отделение полиции
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Коллеги задержанных таксистов заявили, что будут дожидаться их возле офиса компании
Е. Разумный / Ведомости
Коллеги задержанных таксистов заявили, что будут дожидаться их возле офиса компании
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С водителями автомобилей пытались проводить беседы сотрудники ДПС, разъясняя незаконность акции. В пресс-службе ГУ МВД по Москве не стали комментировать данную информацию
Е. Разумный / Ведомости
С водителями автомобилей пытались проводить беседы сотрудники ДПС, разъясняя незаконность акции. В пресс-службе ГУ МВД по Москве не стали комментировать данную информацию
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«Яндекс.Такси» в понедельник снизило минимальную стоимость поездок по всем тарифам в Москве на 100 рублей
Е. Разумный / Ведомости
«Яндекс.Такси» в понедельник снизило минимальную стоимость поездок по всем тарифам в Москве на 100 рублей
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Во вторник вечером таксисты пытались провести аналогичную акцию протеста на том же месте. Они хотели перекрыть улицу Тимура Фрунзе. Прибывшие на место протеста полицейские объяснили участникам акции, что ее проведение незаконно. Тогда таксисты уехали, и полицейские не стали никого задерживать
Е. Разумный / Ведомости
Во вторник вечером таксисты пытались провести аналогичную акцию протеста на том же месте. Они хотели перекрыть улицу Тимура Фрунзе. Прибывшие на место протеста полицейские объяснили участникам акции, что ее проведение незаконно. Тогда таксисты уехали, и полицейские не стали никого задерживать
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  • Таксисты устроили акцию протеста в центре Москвы
  • Полицейские пресекли проведение акции протеста возле московского офиса «Яндекс.Такси»
  • Возле здания «Яндекс.Такси» было припарковано около десяти желтых автомобилей
  • По словам таксистов, протестующие сымитировали аварию
  • Таксисты хотели получить от руководства компании реакцию на свои действия. Всех участников акции доставили в отделение полиции
  • Коллеги задержанных таксистов заявили, что будут дожидаться их возле офиса компании
  • С водителями автомобилей пытались проводить беседы сотрудники ДПС, разъясняя незаконность акции. В пресс-службе ГУ МВД по Москве не стали комментировать данную информацию
  • «Яндекс.Такси» в понедельник снизило минимальную стоимость поездок по всем тарифам в Москве на 100 рублей
  • Во вторник вечером таксисты пытались провести аналогичную акцию протеста на том же месте. Они хотели перекрыть улицу Тимура Фрунзе. Прибывшие на место протеста полицейские объяснили участникам акции, что ее проведение незаконно. Тогда таксисты уехали, и полицейские не стали никого задерживать
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