Таксисты устроили акцию протеста в центре Москвы
Они попытались заблокировать движение по улице Тимура Фрунзе возле офиса «Яндекс.Такси»
Таксисты устроили акцию протеста в центре Москвы
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Полицейские пресекли проведение акции протеста возле московского офиса «Яндекс.Такси»
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Возле здания «Яндекс.Такси» было припарковано около десяти желтых автомобилей
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По словам таксистов, протестующие сымитировали аварию
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Таксисты хотели получить от руководства компании реакцию на свои действия. Всех участников акции доставили в отделение полиции
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Коллеги задержанных таксистов заявили, что будут дожидаться их возле офиса компании
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С водителями автомобилей пытались проводить беседы сотрудники ДПС, разъясняя незаконность акции. В пресс-службе ГУ МВД по Москве не стали комментировать данную информацию
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«Яндекс.Такси» в понедельник снизило минимальную стоимость поездок по всем тарифам в Москве на 100 рублей
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Во вторник вечером таксисты пытались провести аналогичную акцию протеста на том же месте. Они хотели перекрыть улицу Тимура Фрунзе. Прибывшие на место протеста полицейские объяснили участникам акции, что ее проведение незаконно. Тогда таксисты уехали, и полицейские не стали никого задерживать
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