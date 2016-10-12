«Башнефть» до покупки «Роснефтью»

Максим Стулов / Ведомости

В 2015 г. уфимский нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» переработал 19,1 млн т нефти (на 11,7 % меньше, чем в 2014 г.). При этом выработка автобензинов и дизельного топлива осталась на уровне 2014 г. Среднесуточный объем переработки - 52 400 т/сутки

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