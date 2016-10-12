«Башнефть» до покупки «Роснефтью»
Что из себя представляет компания: активы, добыча, переработка и финансовые показатели
10 октября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о продаже 50,08% уставного капитала «Башнефти» (60,16% голосующих акций) «Роснефти». Цена сделки – 329,7 млрд руб., срок оплаты – до 14 октября 2016 г.
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До сделки с «Роснефтью» основными акционерами «Башнефти» являются Российская Федерация в лице Росимущества (50% плюс 1 акция) и Башкирия (25% плюс 1 акция)
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Добыча нефти компании в 2015 г. – 19,9 млн т, производство нефтепродуктов – 17,7 млн т
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Доказанные запасы нефти (на 31 декабря 2015 г., по стандартам PRMS) – 324,5 млн т. Ресурсная база компании расположена в трех основных нефтедобывающих регионах: Волго-Уральская провинция, Тимано-Печора, Западная Сибирь
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В промышленной эксплуатации «Башнефти» — более 180 месторождений
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Доля «Башнефти» в российской добыче нефти – около 4%, в переработке – менее 7%
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Единый комплекс НПЗ «Башнефти» состоит из трех заводов – «Уфанефтехима», УНПЗ (на фото) и «Новойла»
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Мощность по первичной переработке нефти - 23,2 млн т. Все предприятия расположены близко друг к другу и функционируют как единый технологический комплекс (на фото рабочий «Уфанефтехима»)
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В 2015 г. уфимский нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» переработал 19,1 млн т нефти (на 11,7 % меньше, чем в 2014 г.). При этом выработка автобензинов и дизельного топлива осталась на уровне 2014 г. Среднесуточный объем переработки - 52 400 т/сутки
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Розничная сеть компании насчитывает 566 собственных и 178 партнерских АЗС, расположенных в 12 регионах (данные на конец 2015 г.)
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Выручка «Башнефти» по МСФО в 2015 г. составила 611,3 млрд руб., чистая прибыль – 59,6 млрд руб. Капитализация (на 12 октября) – 509,2 млрд руб.
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«Башнефть» раз в год исправно платит дивиденды. В 2015 г. она отдала акционерам половину чистой прибыли по МСФО – 29,1 млрд руб., как того требовало правительство от госкомпаний
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В компании работает примерно 36 000 человек (данные на конец 2015 г.)
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В 2015 г. «Башнефть» направила около 1,9 млрд руб. на поддержку социального развития регионов, в которых работает компания
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Синергию от слияния «Башнефти» и «Роснефти» банк Intesa оценил в 150–180 млрд руб.
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