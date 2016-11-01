Транспорт

«Жуковский» открывает внутрироссийские рейсы

Осуществлять ежедневные рейсы между Москвой и Казанью будет «ЮВТ Аэро»
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1 ноября аэропорт «Жуковский» начал обслуживать российские авиакомпании
А. Гордеев / Ведомости
1 ноября аэропорт «Жуковский» начал обслуживать российские авиакомпании
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Свой первый рейс Москва - Казань выполнила казанская «ЮВТ аэро», сообщили пресс-службы аэропорта и авиакомпании
А. Гордеев / Ведомости
Свой первый рейс Москва - Казань выполнила казанская «ЮВТ аэро», сообщили пресс-службы аэропорта и авиакомпании
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«ЮВТ аэро» создана в 2015 г. Авиаперевозчик базируется в аэропортах Казани и Бугульмы
А. Гордеев / Ведомости
«ЮВТ аэро» создана в 2015 г. Авиаперевозчик базируется в аэропортах Казани и Бугульмы
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Летать по этому маршруту «ЮВТ аэро» будет ежедневно, на самолетах
А. Гордеев / Ведомости
Летать по этому маршруту «ЮВТ аэро» будет ежедневно, на самолетах
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Минимальная стоимость билета в одну сторону - 1590 руб., на сайте «ЮВТ аэро» это направление называется Казань - Раменское («Жуковский» расположен в этом городе)
А. Гордеев / Ведомости
Минимальная стоимость билета в одну сторону - 1590 руб., на сайте «ЮВТ аэро» это направление называется Казань - Раменское («Жуковский» расположен в этом городе)
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На первом рейсе летели 25 пассажиров
А. Гордеев / Ведомости
На первом рейсе летели 25 пассажиров
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Вместимость Bombardier CRJ-200 — 50 кресел
А. Гордеев / Ведомости
Вместимость Bombardier CRJ-200 — 50 кресел
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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  • 1 ноября аэропорт «Жуковский» начал обслуживать российские авиакомпании
  • Свой первый рейс Москва - Казань выполнила казанская «ЮВТ аэро», сообщили пресс-службы аэропорта и авиакомпании
  • «ЮВТ аэро» создана в 2015 г. Авиаперевозчик базируется в аэропортах Казани и Бугульмы
  • Летать по этому маршруту «ЮВТ аэро» будет ежедневно, на самолетах
  • Минимальная стоимость билета в одну сторону - 1590 руб., на сайте «ЮВТ аэро» это направление называется Казань - Раменское («Жуковский» расположен в этом городе)
  • На первом рейсе летели 25 пассажиров
  • Вместимость Bombardier CRJ-200 — 50 кресел
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