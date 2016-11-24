Cамые высокооплачиваемые топ-менеджеры России – рейтинг Forbes 2016
Как и в прошлом году, топ-10 возглавил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер
Рейтинг самых высокооплачиваемых топ-менеджеров российских компаний, составленный журналом Forbes, возглавил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер (на фото справа). Издание оценило его вознаграждение за минувший год в $17,7 млн
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На втором месте – главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин (на фото справа) с $13 млн, годом ранее Forbes оценивал его вознаграждение в $17,5 млн. Тогда в «Роснефти» эту оценку не подтвердили и выразили сомнение в методике подсчета, которую использует издание. Следом за ним издание поставило предправления ВТБ Андрея Костина (на фото слева), вознаграждение которого группа не раскрывает. Forbes отмечает, что в 2015 г. ключевые менеджеры ВТБ в общей сложности получили $99,5 млн вознаграждения, за год до того выплаты Костину издание оценило в $21 млн
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Третье место у председателя правления Сбербанка Германа Грефа, его вознаграждение за 2015 г. издание оценило в $11 млн
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Генеральный директор группы «Онэксим» Дмитрий Разумов оказался на четвертом месте с $10 млн
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Пятое место у генерального директора холдинга USM Advisors, принадлежащего Алишеру Усманову, Ивана Стрешинского. Вознаграждение за год оценивается в $10 млн
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Вознаграждение генерального директора UC Rusal Владислава Соловьева издание оценило в $7,4 млн (шестое место в рейтинге)
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Президент АФК «Система» Михаил Шамолин с $7,4 млн занял седьмую строчку
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Вознаграждение председателя правления «ВТБ 24» Михаила Задорнова издание оценило в $6,5 млн (восьмое место в рейтинге)
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Председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов с $6,3 млн оказался на девятом месте (на фото слева от Игоря Сечина)
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Замыкает первую десятку председатель правления «Открытие холдинга» Рубен Аганбегян, его вознаграждение за год издание оценило в $6 млн
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