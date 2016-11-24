Cамые высокооплачиваемые топ-менеджеры России – рейтинг Forbes 2016

Е. Разумный / Ведомости

На втором месте – главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин (на фото справа) с $13 млн, годом ранее Forbes оценивал его вознаграждение в $17,5 млн. Тогда в «Роснефти» эту оценку не подтвердили и выразили сомнение в методике подсчета, которую использует издание. Следом за ним издание поставило предправления ВТБ Андрея Костина (на фото слева), вознаграждение которого группа не раскрывает. Forbes отмечает, что в 2015 г. ключевые менеджеры ВТБ в общей сложности получили $99,5 млн вознаграждения, за год до того выплаты Костину издание оценило в $21 млн

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