Последний день «К-руока» в России

Е. Егоров / Ведомости

В последний день работы в гипермаркете немного посетителей. Первый гипермакрет «К-руока» появился в Петербурге в 2012 г., на открытии было не протолкнуться. Компания была довольна количеством клиентов и рентабельностью в первые два года работы

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