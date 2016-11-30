Последний день «К-руока» в России
Финские гипермаркеты через две недели станут «Лентой»
К закрытию магазинов финский ритейлер начал готовиться заранее, объемы поставок начали снижаться примерно за месяц, рассказывал «Ведомостям» один из поставщиков. В итоге товар оставался только в торговом зале
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23 ноября ритейлер объявил о начале финальной распродажи. Скидки сначала действовали только на алкоголь. У «К-руока» не было оптовой лицензии на продажу алкоголя, поэтому он не вошел в сделку с «Лентой».
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Первыми опустели полки с алкоголем, на него скидки доходили до 50%. Вместе с алкоголем посетители покупали и другие товары
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Посетители буквально сметали товар с полок, когда начались скидки.
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В последние два дня работы сети начали действовать скидки на скоропортящиеся продукты
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Поставщики уже заключили новые договора поставки с «Лентой» по адресам магазинов финской сети
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Сотрудники гипермаркета убирают ценники и соскабливают скоч с товарного оборудования
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Все остатки товаров собраны на нескольких стеллажах
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В последний день работы в гипермаркете немного посетителей. Первый гипермакрет «К-руока» появился в Петербурге в 2012 г., на открытии было не протолкнуться. Компания была довольна количеством клиентов и рентабельностью в первые два года работы
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Финский холдинг "Кеско" планировал тратить свыше 100 млн евро ежегодно на расширение сети «К-руока». Компания надеялась, что продажи в России достигнут к 2017 г. 500 млн евро
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Kesko еще в 2015 г. предупреждал, что может приостановить развитие в России. Коррупции, непредсказуемость официальных лиц, неожиданные изменений законов и операционной среды осложняют ведение бизнеса
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Уже 7 декабря вместо «К-руока» начнет работать «Лента»
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