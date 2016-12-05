Чем занимается фонд Сергея Ролдугина в Сочи

Евгений Разумный / Ведомости

В «Сириус» за одну смену в 24 дня приезжает 600 детей, отобранных на конкурсной основе. Они проявили таланты в одном из трех направлений: точных науках, спорте или искусстве. Образовательная деятельность центра обходится почти в 1 млрд руб в год

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