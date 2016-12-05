Чем занимается фонд Сергея Ролдугина в Сочи
На что фонд, созданный по инициативе Владимира Путина, потратил больше 10 млрд руб.
Главное здание и кампус образовательного фонда «Сириус», созданного фондом «Талант и успех» занимают бывшую четырехзвездочную гостиницу Azimut на 720 номеров, построенную структурой Виктора Вексельберга. Фонд «Талант и успех» выкупил здание гостиницы за 6,2 млрд руб.
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Руководителя фонда «Талант и успех» Елену Шмелеву пригласил на эту работу лично президент Владимир Путин
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Территория бывшего отеля занимает 10 га рядом с Олимпийским парком, на ней расположено искусственное озеро и бассейны. Аренда этого участка обошлась «Таланту и успеху» в 2, 7 млрд руб.
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Власти передали «Таланту и успеху» в безвозмездное пользование два пляжа: один напротив главного здания «Сириуса», другой – около ледовой аренды «Шайба»
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В «Сириус» за одну смену в 24 дня приезжает 600 детей, отобранных на конкурсной основе. Они проявили таланты в одном из трех направлений: точных науках, спорте или искусстве. Образовательная деятельность центра обходится почти в 1 млрд руб в год
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По школьной программе дети занимаются в бывших номерах отеля Azimut, переоборудованных под классные комнаты. К 2018 г. руководство фонда хочет построить рядом с центром отдельную школу, которая должна стать одной из лучших в России
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В фойе отеля сделали детскую библиотеку. Книги находятся в свободном доступе
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В лобби баре отеля больше на продают алкоголь и сигареты. Курить запрещено на всех объектах «Сириуса»
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В помещениях отеля с причудливыми интерьерами дети по вечерам проходят квесты
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По три горячих и три первых блюда на выбор предлагает детям на обед столовая «Сириуса». Посередине столовой стоит шоколадный фонтан, пользующийся у детей большой популярностью
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Здание, где во время Олимпиады работал ночной клуб, теперь занято обсерваторией
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Футуристические интерьеры ночного клуба в «Сириусе» сохранили почти без изменений
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Главный Медиацентр после Олимпиады хотели сделать торгово-выставочным центром, но потом правительство решило передать его «Сириусу»
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В Медиацентре площадью 150 000 к м, «Сириус» пока «обжил» только часть
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Часть помещений Медиацентра занимает выставка работ юных художников из «Сириуса»
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На первом этаже бывшего олимпийского Медиацентра сейчас расположены мастерские, лаборатории и научные полигоны «Сириуса», заполненные интересным оборудованием
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В одной из лабораторий «Сириуса» есть аппарат, рисующий портрет по запаху человека
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Другой прибор из лабораторий «Сириуса», как уверяют сотрудники центра, позволяет людям общаться невербально
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В лабораториях «Сириуса» есть устройства, имитирующее поведение спутников в безвоздушном пространстве
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Воронежский университет подарил «Сириусу» танк, который управляется взглядом. Устройство считывает движение зрачка человека и передает сигнал игрушке
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Балетный класс «Сириуса» оборудован уникальными зеркалами из особо прочного гибкого материала, который не искажает отражение, что важно для артистов. Стоимость одной зеркальной секции — 200 000 рублей.
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«Сириусу» принадлежат три ледовые арены в Олимпийском парке: хоккейная «Шайба» (на фото), и тренировочные«Льдинка» и «Снежинка»
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Построившие «Шайбу» за 3,3 млрд руб. бизнесмены Андрей Бокарев и Искандер Махмудов после Олимпиады передали арену, обслуживание которой стоит 300 млн руб. в год, государству. Власти передали ее «Сириусу»
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В «Сириусе» надеются, что на базе лаборатории гидропоники будет создан коммерческий проект по выращиванию растений
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