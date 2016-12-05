Путин и разрезной тройник
Президент в Челябинске открыл новое производство
Президент России Владимир Путин посетил завод «Этерно» в Челябинске и принял участие в церемонии запуска производства разрезного тройника, передает ТАСС
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Завод «Этерно» - СП Челябинского трубопрокатного завода и «Роснано»
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Инвестиции в проект на конец этого года составят 7,2 млрд руб., из них 5 млрд руб. - средства «Роснано»
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Владимир Путин считает абсурдными утверждения о том, что покупатели российского газа за рубежом попадают в зависимость от России. На фото картонная фигура предправления «Газпрома» Алексея Миллера
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Предправления «Роснано» Анатолий Чубайс пригласил Путина на выставку проектов «Роснано» и рассказал о некоторых из них
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Перед началом церемонии запуска производства разрезного тройника глава государства осмотрел завод и ему рассказали о некоторых работающих здесь агрегатах
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков осматривает завод
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«Этерно» - предприятие по выпуску штампосварных деталей трубопроводов
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Продукция завода - отводы для поворота магистрального трубопровода, тройники для сооружения ответвлений, детали для герметизации трубопровода и перехода с одного диаметра на другой
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Годовая мощность предприятия - 10 000 т
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