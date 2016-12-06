Спортивный бизнес

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

Его возглавил знаменитый американский баскетболист Майкл Джордан
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На десятом месте рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов в истории баскетболист Шакил О’Нил (его доход $700 млн).
J. Pat Carter / AP
На десятом месте рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов в истории баскетболист Шакил О’Нил (его доход $700 млн).
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На девятом месте рейтинга футболист Дэвид Бекхэм. Играя в футбол, он заработал $730 млн
Mark J. Terrill / AP
На девятом месте рейтинга футболист Дэвид Бекхэм. Играя в футбол, он заработал $730 млн
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На восьмом месте рейтинга гольфист Фил Микельсон. Его доход издание оценило в$760 млн
Chris O'Meara / AP
На восьмом месте рейтинга гольфист Фил Микельсон. Его доход издание оценило в$760 млн
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Боксер Флойд Мейвезер с доходом $765 млн оказался на седьмом месте рейтинга
John Locher / AP
Боксер Флойд Мейвезер с доходом $765 млн оказался на седьмом месте рейтинга
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Шестое место рейтинга Forbes отдал баскетболисту Коби Брайанту. С начала спортивной карьеры он зарабтал $770 млн
John Bazemore / AP
Шестое место рейтинга Forbes отдал баскетболисту Коби Брайанту. С начала спортивной карьеры он зарабтал $770 млн
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Пятое место принадлежит немецкому автогонщику Михаэлю Шумахеру (его доход $1 млрд)
Ruben Sprich / Reuters
Пятое место принадлежит немецкому автогонщику Михаэлю Шумахеру (его доход $1 млрд)
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Четвертое место рейтинга занимает Джек Никлаус. Forbes оценил его доход в $1,15 млрд
AP
Четвертое место рейтинга занимает Джек Никлаус. Forbes оценил его доход в $1,15 млрд
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На третьем месте гольфист Арнольд Палмер. Его доход составил $1,65 млрд. В сентябре этого года спортсмен скончался
AP
На третьем месте гольфист Арнольд Палмер. Его доход составил $1,65 млрд. В сентябре этого года спортсмен скончался
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На втором месте рейтинга гольфист Тайгер Вудс. Его совокупный доход оценивается в $1,65 млрд
Chris O'Meara / AP
На втором месте рейтинга гольфист Тайгер Вудс. Его совокупный доход оценивается в $1,65 млрд
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На первом месте рейтинга американский баскетболист Майкл Джордан. Он заработал $1,7 млрд с начала спортивной карьеры. При составлении рейтинга учитывались доходы спортсменов начиная с 1990 г. По доходами подразумеваются зарплата, премии, бонусы, а выплаты от рекламных контрактов и пр.
Reuters
На первом месте рейтинга американский баскетболист Майкл Джордан. Он заработал $1,7 млрд с начала спортивной карьеры. При составлении рейтинга учитывались доходы спортсменов начиная с 1990 г. По доходами подразумеваются зарплата, премии, бонусы, а выплаты от рекламных контрактов и пр.
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  • На десятом месте рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов в истории баскетболист Шакил О’Нил (его доход $700 млн).
  • На девятом месте рейтинга футболист Дэвид Бекхэм. Играя в футбол, он заработал $730 млн
  • На восьмом месте рейтинга гольфист Фил Микельсон. Его доход издание оценило в$760 млн
  • Боксер Флойд Мейвезер с доходом $765 млн оказался на седьмом месте рейтинга
  • Шестое место рейтинга Forbes отдал баскетболисту Коби Брайанту. С начала спортивной карьеры он зарабтал $770 млн
  • Пятое место принадлежит немецкому автогонщику Михаэлю Шумахеру (его доход $1 млрд)
  • Четвертое место рейтинга занимает Джек Никлаус. Forbes оценил его доход в $1,15 млрд
  • На третьем месте гольфист Арнольд Палмер. Его доход составил $1,65 млрд. В сентябре этого года спортсмен скончался
  • На втором месте рейтинга гольфист Тайгер Вудс. Его совокупный доход оценивается в $1,65 млрд
  • На первом месте рейтинга американский баскетболист Майкл Джордан. Он заработал $1,7 млрд с начала спортивной карьеры. При составлении рейтинга учитывались доходы спортсменов начиная с 1990 г. По доходами подразумеваются зарплата, премии, бонусы, а выплаты от рекламных контрактов и пр.
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