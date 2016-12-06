Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

Reuters

На первом месте рейтинга американский баскетболист Майкл Джордан. Он заработал $1,7 млрд с начала спортивной карьеры. При составлении рейтинга учитывались доходы спортсменов начиная с 1990 г. По доходами подразумеваются зарплата, премии, бонусы, а выплаты от рекламных контрактов и пр.

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