РЖД еще есть на чем сэкономить
Deloitte нашел у монополии резерв более 130 миллиардов рублей
Консалтинговое агентство Deloitte проанализировало расходы РЖД и выяснило, что монополия суммарно может сэкономить до 130 млрд руб. И это без учета десятков миллиардов рублей, которые можно дополнительно сберечь на конкурсных закупках. В начале ноября президент РЖД Олег Белозеров уже докладывал президенту Путину о сэкономленных за год 100 млрд руб. «В 2016 г. расходы компании сокращены на 63,9 млрд. руб. (с 1353,4 до 1289,5 млрд. руб). В 2015 г. уже была проведена оптимизация затрат на 39,8 млрд. руб., в результате чего общая оптимизация составила 103,7 млрд. руб. за два года», – уточнял представитель мопонолии
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Эксперты Deloitte выявили, что РЖД совершенно не экономит на закупках: скидки к начальной цене контракта составляют лишь 0,01%-0,1%. У«Транснефти», например – 14,7%, у «Газпрома» – 4,1%. А результат крупнейших публичных конкурсов РЖД – сделки с заинтересованностью, подчеркивается в материалах консалтеров
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Более 35 млрд руб. можно сэкономить за счет ревизии масштабных проектов: строительства высокоскоростной магистрали Москва – Казань, модернизации БАМа (на фото) и Транссиба, развития инфраструктуры на подходе к портам Азово-Черноморского бассейна
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Еще от 25 до 60 млрд руб РЖД сможет сэкономить на сокращении до 4% персонала (около 35 000 человек), считают в Deloitte. Оптимизировали численность работников в компании и раньше, но в основном за счет рабочих, число руководителей оставалось при этом прежним, заметили эксперты. Руководящий состав насчитывает до 370 000 человек, или 35%
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До 7 млрд руб. можно сэкономить на локомотивах, считают эксперты. Из них около 4 млрд руб. за счет среднегодового роста производительности локомотивов (3,5% ежегодно). Еще около 1,5 млрд руб. – сокращение закупок 12-13 локомотивов из-за их более высокой производительности
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С 2007 г. РЖД стала классифицировать капремонт путей как реконструкцию. Это позволило финансироваить такие затраты не как операционные расходы — из средств компании, а как инвестиции, которые в числе прочего оплачивались из бюджета. Если снова проводить капремонты на участках, не требующих расширения путей, это сэкономит монополии до 6,7 млрд руб. В 2016 г. эксперты предлагают установить внешний контроль за такими работами: ценовой и технологический
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Монополия – крупнейший в России потребитель дизельного топлива (2,7 млн т, или 8% от всего потребления). Но только 40% компания закупает напрямую у НПЗ, остальное – через трейдеров, без всякой скидки к биржевой цене. Отказ от посредников принесет РЖД до 2,8 млрд руб. экономии, 1 млрд руб. может достичь скидка за объем
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Экономия на закупке тепло- и электроэнергии принесет РЖД 1,5 млрд руб. Для этого нужно пересмотреть условия закупки электроэнергии у основных поставщиков – «Русэнергосбыта» и «Энергопромсбыта»
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