РЖД еще есть на чем сэкономить

Андрей Гордеев / Ведомости

Консалтинговое агентство Deloitte проанализировало расходы РЖД и выяснило, что монополия суммарно может сэкономить до 130 млрд руб. И это без учета десятков миллиардов рублей, которые можно дополнительно сберечь на конкурсных закупках. В начале ноября президент РЖД Олег Белозеров уже докладывал президенту Путину о сэкономленных за год 100 млрд руб. «В 2016 г. расходы компании сокращены на 63,9 млрд. руб. (с 1353,4 до 1289,5 млрд. руб). В 2015 г. уже была проведена оптимизация затрат на 39,8 млрд. руб., в результате чего общая оптимизация составила 103,7 млрд. руб. за два года», – уточнял представитель мопонолии

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