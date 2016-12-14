Самые удобные авиакомпании – рейтинг «Авиапорта»
Агентство оценило сервис на борту 20 авиакомпаний, летающих в Россию
Отраслевое консалтинговое агентство «Авиапорт» представило рейтинг «Сервис в российском небе» – проведенную по собственной методике оценку сервиса на борту 12 российских и восьми иностранных авиакомпаний, летающих в Россию. Исследование проводилось методом тайного пассажира: эксперты «Авиапорта» совершили 84 полета этими авиакомпаниями, оценивая сервис примерно по 80 параметрам и присваивая или отнимая баллы
Максимальную оценку в пять звезд в общем рейтинге, а также в категории полетов длительностью 3-7 часов получила авиакомпания Emirates. Аналитики «Авиапорта» приняли во внимание, что всеми авиакомпаниями совершались полеты разной длительности (до 3 часов, 3-7 часов, свыше 7 часов), уточнив, что набор услуг сильно зависит от протяженности маршрута. В России Emirates выполняет перелеты из "Домодедово" и "Пулково". В 2015 г. услугами авиакомпании воспользовались 51,9 млн человек во всем мире (здесь и далее данные «Авиапорта»)
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Четыре с половиной звезды по оценке «Авиапорта» получила Turkish Airlines. Авиакомпания осуществляет перевозки из 10 российских городов. Turkish Airlines стала лидером рейтинга в сегменте перелетов более 7 часов, получив в нем 5 звезд. Пассажиропоток в 2015 г. – 61,2 млн человек
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«Аэрофлоту» – единственному из российских перевозчиков – присвоено 4 звезды в общем рейтинге. При этом компания лидирует в категории перелетов до трех часов, набрав 3,5 звезды. «Аэрофлот» выполняет рейсы из 45 российских городов. Пассажиропоток компании в 2015 г. – 26 млн человек
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Также 4 звезды получил французский авиаперевозчик Air France, осуществляющий в России перелеты из "Шереметьево" и "Пулково". Еще десяток рейсов из России компания выполняет в партнерстве с «Аэрофлотом», уточнили в «Авиапорте»
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4 звезды и у «сестринской» с Air France KLM. Основные направления из России у обеих компаний идентичны. В 2015 г. услугами концерна Air France-KLM воспользовались 89,8 млн человек во всем мире
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4 звезд удостоился германский авиаперевозчик Lufthansa, осуществляющий перевозки пассажиров из "Домодедово" и "Пулково", а также из других городов по партнерским программам
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Три с половиной звезды - у S7. Маршрутная сеть авиаперевозчика только в России - 67 городов, базовые аэропорты - "Домодедово" и "Толмачёво". В 2015 г. компания перевезла 10,6 млн пассажиров
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