Яркие высказывания действующих лиц «Ведомостей»
Почему хорошо, когда неудобно, счастлив ли тот, кто торгует машинами и о неумении китайцев играть в команде
Андрей Деллос, ресторатор:
«Я не думаю, что Господь Бог, создавая человека, мог предположить, что тот провалится в этот электронный псевдомир. Я не представляю себе последствий всего этого, не знаю, какой за это будет «чек». То же касается глобализации и уберизации. Я не уверен, что «удобство» – это главное, что должен искать человек. Я лично люблю, когда неудобно»
«Я не думаю, что Господь Бог, создавая человека, мог предположить, что тот провалится в этот электронный псевдомир. Я не представляю себе последствий всего этого, не знаю, какой за это будет «чек». То же касается глобализации и уберизации. Я не уверен, что «удобство» – это главное, что должен искать человек. Я лично люблю, когда неудобно»
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Татьяна Луковецкая, генеральный директор компании «Рольф»:
«Может, когда меня отпустит совет директоров, пойду куда-нибудь петь. Мне приятель один, артист, говорил: «Тань, как ты неудачно живешь! Была бы сотрудницей Саратовской филармонии, ездила бы с гармонистом по концертам. А ты? Машинами торгуешь? Да что ж за жизнь такая скучная?» А я счастлива. Запишу еще один альбом – и достигну абсолютного счастья»
«Может, когда меня отпустит совет директоров, пойду куда-нибудь петь. Мне приятель один, артист, говорил: «Тань, как ты неудачно живешь! Была бы сотрудницей Саратовской филармонии, ездила бы с гармонистом по концертам. А ты? Машинами торгуешь? Да что ж за жизнь такая скучная?» А я счастлива. Запишу еще один альбом – и достигну абсолютного счастья»
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Джек Ма, основатель и председатель совета директоров Alibaba Group Holding:
«У нас 1,5 млрд человек, но мы не можем составить одну футбольную команду из 11 человек! Я был так несчастен, когда узнал, что сборная Китая по футболу проиграла сборной Мальдив, которые по количеству населения как одна деревня по меркам Китая. И я спрашиваю себя: что я могу сделать с этим? Если китайцы не могут работать в команде с собой, то как они будут работать в команде с остальным миром?»
«У нас 1,5 млрд человек, но мы не можем составить одну футбольную команду из 11 человек! Я был так несчастен, когда узнал, что сборная Китая по футболу проиграла сборной Мальдив, которые по количеству населения как одна деревня по меркам Китая. И я спрашиваю себя: что я могу сделать с этим? Если китайцы не могут работать в команде с собой, то как они будут работать в команде с остальным миром?»
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Олег Тиньков, владелец и председатель совета директоров «Тинькофф банка»:
«Когда Герман Греф требует от своих менеджеров долю рынка увеличить или показатели и менеджеры начинают выполнять его указания, то нам всем становится дурно. Помните, как раньше говорили про Америку: Америка чихнула – и весь мир заболел... так же и со «Сбером». Его доминирующее положение на финансовом рынке очевидно»
«Когда Герман Греф требует от своих менеджеров долю рынка увеличить или показатели и менеджеры начинают выполнять его указания, то нам всем становится дурно. Помните, как раньше говорили про Америку: Америка чихнула – и весь мир заболел... так же и со «Сбером». Его доминирующее положение на финансовом рынке очевидно»
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Дмитрий Костыгин, председатель совета директоров «Юлмарта»:«Если бы сейчас разрешили какие-то батареи делать под маркой Bosch, не платя Bosch, ну или шить трусы Victoria’s Secret, не платя Victoria’s Secret, вот тогда бы все расцвело. Только у нас достаточно быстро прискачет ОБЭП. И меня поражает, насколько быстро даже реагируют. Делали сейчас для «Дикой орхидеи» рекламу, и там у девушки на ногах Louboutin с красной подошвой. Прискакали через три дня и говорят: вы чего нашу подошву зарегистрированную используете?»
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Сергей Когогин, генеральный директор «Камаза»:
«У нас была большая программа сокращения затрат. Мы ее сформировали в начале 2015 г. <…> В прошлом году был такой случай. Приехали гости, зашли на автосборочный завод, а там – мертвая тишина, работает только дежурное освещение. Гости обескуражены, я им объясняю: «Это же обед. Люди ушли, поэтому все обесточено»
«У нас была большая программа сокращения затрат. Мы ее сформировали в начале 2015 г. <…> В прошлом году был такой случай. Приехали гости, зашли на автосборочный завод, а там – мертвая тишина, работает только дежурное освещение. Гости обескуражены, я им объясняю: «Это же обед. Люди ушли, поэтому все обесточено»
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Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ:
«Обратите внимание, что, с точки зрения стороннего наблюдателя, есть один важный признак того, что бюрократия осознает наступление трудных времен: если бы при двух девальвациях коррупционный налог по-прежнему номинировался и взимался в валюте и в тех же размерах, бизнес бы задушили. Но бизнес не задушили. Бюрократия, взимающая коррупционный налог, пошла на антикризисную адаптацию»
«Обратите внимание, что, с точки зрения стороннего наблюдателя, есть один важный признак того, что бюрократия осознает наступление трудных времен: если бы при двух девальвациях коррупционный налог по-прежнему номинировался и взимался в валюте и в тех же размерах, бизнес бы задушили. Но бизнес не задушили. Бюрократия, взимающая коррупционный налог, пошла на антикризисную адаптацию»
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Дмитрий Зимин, основатель «Вымпелкома» и фонда «Династия»:
«Представьте, что я прихожу с внуком или правнуком на какое-нибудь публичное мероприятие, которое проводит «Династия». И везде должно висеть объявление, которое предупреждает, что мероприятие проводит фонд Зимина «Династия», являющийся иностранным агентом. Что я могу сказать внуку или правнуку, которые спросят, иностранным агентом какого государства я являюсь?»
«Представьте, что я прихожу с внуком или правнуком на какое-нибудь публичное мероприятие, которое проводит «Династия». И везде должно висеть объявление, которое предупреждает, что мероприятие проводит фонд Зимина «Династия», являющийся иностранным агентом. Что я могу сказать внуку или правнуку, которые спросят, иностранным агентом какого государства я являюсь?»
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Максим Каширин, президент и основатель виноторговой компании группы Simple:
«Взять, например, места ограничения для открытия алкогольных магазинов: винный магазин должен быть не ближе чем в 100 м от школы. Школьнику 15 лет, он и на 200 м метнется, если ему надо. Или супермаркет возле детского сада – это вроде как может привести к растлению малолетних. Это бред какой-то для XXI в»
«Взять, например, места ограничения для открытия алкогольных магазинов: винный магазин должен быть не ближе чем в 100 м от школы. Школьнику 15 лет, он и на 200 м метнется, если ему надо. Или супермаркет возле детского сада – это вроде как может привести к растлению малолетних. Это бред какой-то для XXI в»
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