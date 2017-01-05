Акция протеста против платного проезда по ЗСД в Санкт-Петербурге
Дальнобойщики протаранили половину пропускных пунктов
5 января дальнобойщики перекрыли въезды на Западный скоростной диаметр (ЗСД) в Петербурге и протаранили половину пропускных пунктов, передало «Эхо Москвы»
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Из-за этого на дороге на южном въезде со стороны Благодатной улицы образовалась огромная пробка. По сообщению радиостанции, дальнобойщики протестуют против платы за проезд по автотрассе, построенной частично на бюджетные деньги
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По другой информации, акцию проводят активисты Объединения перевозчиков России во главе с лидером Андреем Бажутиным. 29 декабря Андрей Бажутин был задержан на ЗСД за попытку повредить шлагбаум, сообщил городской ресурс
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Центральный участок ЗСД открыли в начале декабря в присутствии президента Владимира Путина. 11,7 км дороги с несколькими мостами обошлись более чем в 120 млрд руб.
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Вся трасса ЗСД протяженностью 46,6 км стоит 212 млрд руб. Центральный участок останется бесплатным до весны, сейчас проехать весь ЗСД в час пик на легковом автомобиле стоит 180 руб.
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