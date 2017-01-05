Транспорт

Акция протеста против платного проезда по ЗСД в Санкт-Петербурге

Дальнобойщики протаранили половину пропускных пунктов
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5 января дальнобойщики перекрыли въезды на Западный скоростной диаметр (ЗСД) в Петербурге и протаранили половину пропускных пунктов, передало «Эхо Москвы»
Петр Ковалев / ТАСС
5 января дальнобойщики перекрыли въезды на Западный скоростной диаметр (ЗСД) в Петербурге и протаранили половину пропускных пунктов, передало «Эхо Москвы»
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Из-за этого на дороге на южном въезде со стороны Благодатной улицы образовалась огромная пробка. По сообщению радиостанции, дальнобойщики протестуют против платы за проезд по автотрассе, построенной частично на бюджетные деньги
Петр Ковалев / ТАСС
Из-за этого на дороге на южном въезде со стороны Благодатной улицы образовалась огромная пробка. По сообщению радиостанции, дальнобойщики протестуют против платы за проезд по автотрассе, построенной частично на бюджетные деньги
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По другой информации, акцию проводят активисты Объединения перевозчиков России во главе с лидером Андреем Бажутиным. 29 декабря Андрей Бажутин был задержан на ЗСД за попытку повредить шлагбаум, сообщил городской ресурс
Петр Ковалев / ТАСС
По другой информации, акцию проводят активисты Объединения перевозчиков России во главе с лидером Андреем Бажутиным. 29 декабря Андрей Бажутин был задержан на ЗСД за попытку повредить шлагбаум, сообщил городской ресурс
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Центральный участок ЗСД открыли в начале декабря в присутствии президента Владимира Путина. 11,7 км дороги с несколькими мостами обошлись более чем в 120 млрд руб.
Петр Ковалев / ТАСС
Центральный участок ЗСД открыли в начале декабря в присутствии президента Владимира Путина. 11,7 км дороги с несколькими мостами обошлись более чем в 120 млрд руб.
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Вся трасса ЗСД протяженностью 46,6 км стоит 212 млрд руб. Центральный участок останется бесплатным до весны, сейчас проехать весь ЗСД в час пик на легковом автомобиле стоит 180 руб.
Петр Ковалев / ТАСС
Вся трасса ЗСД протяженностью 46,6 км стоит 212 млрд руб. Центральный участок останется бесплатным до весны, сейчас проехать весь ЗСД в час пик на легковом автомобиле стоит 180 руб.
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  • 5 января дальнобойщики перекрыли въезды на Западный скоростной диаметр (ЗСД) в Петербурге и протаранили половину пропускных пунктов, передало «Эхо Москвы»
  • Из-за этого на дороге на южном въезде со стороны Благодатной улицы образовалась огромная пробка. По сообщению радиостанции, дальнобойщики протестуют против платы за проезд по автотрассе, построенной частично на бюджетные деньги
  • По другой информации, акцию проводят активисты Объединения перевозчиков России во главе с лидером Андреем Бажутиным. 29 декабря Андрей Бажутин был задержан на ЗСД за попытку повредить шлагбаум, сообщил городской ресурс
  • Центральный участок ЗСД открыли в начале декабря в присутствии президента Владимира Путина. 11,7 км дороги с несколькими мостами обошлись более чем в 120 млрд руб.
  • Вся трасса ЗСД протяженностью 46,6 км стоит 212 млрд руб. Центральный участок останется бесплатным до весны, сейчас проехать весь ЗСД в час пик на легковом автомобиле стоит 180 руб.
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Комментарии  ()
Civrank
23:38 05.01.2017
Когда же наконец неспособные зарабатывать не в серую дальнобойщики - разорятся, продадут фуры и пойдут наконец мести улицы - так они точно принесут пользы больше, чем ломая собственность и заставляя людей терять свое время из-за их прихотей.
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