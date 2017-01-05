Акция протеста против платного проезда по ЗСД в Санкт-Петербурге

Петр Ковалев / ТАСС

Из-за этого на дороге на южном въезде со стороны Благодатной улицы образовалась огромная пробка. По сообщению радиостанции, дальнобойщики протестуют против платы за проезд по автотрассе, построенной частично на бюджетные деньги

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