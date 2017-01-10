Какие продукты подорожали сильнее всего в 2016 году
Росстат рассчитал индекс потребительских цен
По данным Росстата, среди продовольственных товаров за год сильнее всего подорожало сливочное масло, прирост цены составил 20,5%
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В то же время остальная молочная продукция подорожала на 9,5%
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Рыба и морепродукты прибавили в цене 8,6%
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Крупы и алкогольные напитки подорожали на 6,4%
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Лидером среди подешевевших продуктов стали овощи и фрукты, цена на них за год снизилась в среднем на 6.8%
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Цены на сахарный песок упали на 6%
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Куриные яйца подешевели на 0.7%
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