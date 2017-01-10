Торговля и услуги

Какие продукты подорожали сильнее всего в 2016 году

Росстат рассчитал индекс потребительских цен
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По данным Росстата, среди продовольственных товаров за год сильнее всего подорожало сливочное масло, прирост цены составил 20,5%
Depositphotos / PhotoXPress
По данным Росстата, среди продовольственных товаров за год сильнее всего подорожало сливочное масло, прирост цены составил 20,5%
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В то же время остальная молочная продукция подорожала на 9,5%
Depositphotos / PhotoXPress
В то же время остальная молочная продукция подорожала на 9,5%
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Рыба и морепродукты прибавили в цене 8,6%
Е. Разумный / Ведомости
Рыба и морепродукты прибавили в цене 8,6%
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Крупы и алкогольные напитки подорожали на 6,4%
А. Гордеев / Ведомости
Крупы и алкогольные напитки подорожали на 6,4%
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Лидером среди подешевевших продуктов стали овощи и фрукты, цена на них за год снизилась в среднем на 6.8%
А. Гордеев / Ведомости
Лидером среди подешевевших продуктов стали овощи и фрукты, цена на них за год снизилась в среднем на 6.8%
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Цены на сахарный песок упали на 6%
Depositphotos / PhotoXPress
Цены на сахарный песок упали на 6%
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Куриные яйца подешевели на 0.7%
Д. Абрамов / Ведомости
Куриные яйца подешевели на 0.7%
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  • По данным Росстата, среди продовольственных товаров за год сильнее всего подорожало сливочное масло, прирост цены составил 20,5%
  • В то же время остальная молочная продукция подорожала на 9,5%
  • Рыба и морепродукты прибавили в цене 8,6%
  • Крупы и алкогольные напитки подорожали на 6,4%
  • Лидером среди подешевевших продуктов стали овощи и фрукты, цена на них за год снизилась в среднем на 6.8%
  • Цены на сахарный песок упали на 6%
  • Куриные яйца подешевели на 0.7%
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