Как начинался Сухой Лог

Эдгар Брюханенко / ТАСС

Месторождение Сухой лог было открыто в 1961 г., но полноценные разведочные работы на нем начались лишь в 1971 г., говорится в материалах «Вестника золотопромышленника». Запасы месторождения в количестве 1037 тонн золота были утверждены в 1977 г. На фото: геологи в районе месторождения

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