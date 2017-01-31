Как начинался Сухой Лог
История крупнейшего месторождения золота в Евразии
Золотодобыча в Иркутской области возникла в середине XIX в., с началом разработки богатейших россыпей Восточно-Саянского, Предбайкальского и Лено-Витимского золотоносных районов. На фото: рабочие на Ленских приисках
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Тогда были выявлены две первых золотоносных россыпи Ленского района – прииски Спасский и Вознесенский. Они располагались в верховье реки Хомолхо в 30 км к северо-востоку от крупнейшего на сегодня месторождения золота в России – Сухого Лога, говорится в «Вестнике золотопромышленника»
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В этой местности начало работать предприятие «Лензото» (Ленское золотопромышленное товарищество, сейчас - «Лензолото»), получившее в том числе и иностранные инвестиции. К 1910г. их доля в капитале акционерного общества достигла 65%. На фото: Ленские прииски, 1910 г.
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Прииски соединялись между собой железной дорогой, а золотодобытчики жили в привокзальном поселке Бодайбинская резиденция (на фото) – сейчас это город Бодайбо
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К этому времени в активах «Лензото» находилось около 400 приисков, штат предприятия насчитывал 7000 рабочих. Это было одно из самых мощных золотопромышленных предприятий в мире. На фото: группа рабочих «Лензото», 1912 г.
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Золотодобыча стала мощным импульсом для развития других видов промышленности. Уже тогда для обслуживания предприятия было запущено 6 ГЭС, работавших в единой энергосистеме. Именно здесь была открыта первая в России электрифицированная железная дорога, служившая для перевозки торфа и гальки - выработок с месторождений
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Весной 1912 г. недовольные условиями труда и быта горнорабочие отказались выходить на прииск, организовав крупную забастовку, которая завершилась трагедией, известной в истории как «Ленский расстрел». Солдаты открыли огонь по участникам шествия. Тогдашние газеты сообщали о смерти 150 человек и около 200 раненых
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После революции прииски были национализированы и добыча практически пришла в упадок, горнорабочие покидали поселок. Были прекращены геологоразведочные работы, стала разрушаться производственная и социальная инфраструктура
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Месторождение Сухой лог было открыто в 1961 г., но полноценные разведочные работы на нем начались лишь в 1971 г., говорится в материалах «Вестника золотопромышленника». Запасы месторождения в количестве 1037 тонн золота были утверждены в 1977 г. На фото: геологи в районе месторождения
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Освоение золоторудных запасов месторождения начато в 1985 г. Работы проводились ПО «Лензолото» за счет государственных средств. На фото: вскрышные работы в карьере Сухого Лога
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Подготовка инфраструктуры включала строительство круглогодичной дороги Таксимо - Бодайбо - Сухой Лог и реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Бодайбо
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Строительство автодорожного моста через реку Витим, связывающего Сухой Лог с БАМом у города Бодайбо, 1992 г.
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Сухой Лог находится в 137 км от города Бодайбо Иркутской области (на фото). Это крупнейшее в Евразии неразработанное месторождение золота, по данным исследования Gold Focus 2016. Запасы Сухого лога – 1656 т золота и 1533 т серебра
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В начале 1990-х гг. «Лензолото» (дочка «Полюса») получило лицензию на Сухой Лог, но в 1998 г. тогдашний губернатор Иркутской области Борис Говорин отозвал ее – из-за срыва срока разработки. Сейчас в 20 км от него «Полюс» разрабатывает схожее по способу выработки Вернинское месторождение золота (на фото). В 2015 г. компания завершила строительство ЛЭП Пеледуй – Мамакан, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение производства
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Совместное предприятие «Полюса» и «Ростеха» – «СЛ золото» – выиграло аукцион на право разработки Сухого Лога 26 января. Сумма сделки - 9,4 млрд руб. Сколько может стоить разработка Сухого Лога, ни представитель «Полюса», ни представитель «Ростеха» не говорят. Минприроды оценивает капзатраты в 90–100 млрд руб. На фото: схожее по способу выработки месторождение «Полюса» в Бодайбинском районе
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