45 лет в небе: Почти полвека назад состоялся первый рейс Ту-154

Евгений Кассин и Марк Редькин / Фотохроника ТАСС

Работы по проектированию нового пассажирского самолета в ОКБ Туполева нача­лись в 1963 г. В отличие от предшественников, Ту-154 не был основан на военной машине, а разрабатывался с нуля (например, генеалогия Ту-134 восходит через Ту-124 и Ту-104 к бомбардировщику Ту-16)

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