45 лет в небе: Почти полвека назад состоялся первый рейс Ту-154
9 февраля 1972 года начались регулярные полеты самого массового советского реактивного авиалайнера
Работы по проектированию нового пассажирского самолета в ОКБ Туполева начались в 1963 г. В отличие от предшественников, Ту-154 не был основан на военной машине, а разрабатывался с нуля (например, генеалогия Ту-134 восходит через Ту-124 и Ту-104 к бомбардировщику Ту-16)
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Первый испытательный полет лайнер совершил 3 октября 1968 г. На фото летчики-испытатели в кабине пилотов
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Серийное производство Ту-154 было начато в 1970 г. Самолеты собирались на Куйбышевском авиационном заводе (сейчас «Авиакор»). Всего было построено около 1000 самолетов типа Ту-154, они надолго стали основной машиной отечественных авиакомпаний в 80-е - 90-е гг.
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Ту-154 – трёхдвигательный реактивный пассажирский самолёт для маршрутов средней дальности. Первый регулярный рейс с пассажирами Ту-154 выполнен 9 февраля 1972 г. по маршруту Москва - Минеральные Воды. В поздних модификациях дальность с полной коммерческой нагрузкой довели до 3 900 км.
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В салоне Ту-154 устанавливалось от 154 до 180 кресел, это зависело от маршрута. Фото 1985 г.
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«Тушка большая» - так с любовью звали в авиации авиалайнер Ту-154 в противоположность Ту-134 - «Тушке маленькой»
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Самолеты Ту-154 активно экспортировались за рубеж. В разные годы Ту-154 эксплуатировались в авиакомпаниях Чехословакии, Болгарии, Сирии, Кореи (на фото), Китая, Польши, Ирана, Афганистана, Ганы, Йемена, Никарагуа, Румынии
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Алма-Атинский объединенный авиаотряд. Техники проводят профилактику самолета Ту-154, 1985 г.
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Самолет неоднократно модернизировался. Наиболее совершенный из массовых вариантов стала модификация Ту-154М. Первый самолет этой модификации совершил полет 16 июля 1984 г. и вскоре был запущен в серию
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Для КБ Туполева Ту-154 стал одним из самых удачных проектов в области пассажирского самолетостроения. Самолеты этого типа продолжают эксплуатироваться в России и за рубежом
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Интерьер Ту-154 бывшего президента СССР Михаила Горбачева
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Ремонт Ту-154 на Внуковском авиаремонтном заводе. Фото 2006 г.
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Работы с Ту-154 были одним из основных источников дохода Внуковского завода, писал журнал Smartmoney
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Интернет-портал aviation-safety.net насчитывает 69 катастроф Ту-154 за всю историю эксплуатации. Последние крупнейшие – крушение самолета Минобороны под Сочи –тогда погибло 92 человека (на фото) и катастрофа борта польского правительства под Смоленском в 2010 г.: жертвами стали 96 человек, в катастрофе погиб президент Польши Лех Качиньский и высшее военно-политическое руководство страны
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Сейчас в коммерческой эксплуатации российских авиакомпаний Тe-154 нет. Последний полет самолета этого типа в «Аэрофлоте» состоялся в декабре 2009 г., сообщается на сайте компании
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Единственная авиакомпания в мире, в коммерческой эксплуатации которой находится Ту-154, северокорейская Air Koryo
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19 февраля 2013 г. завершено серийное производства Ту-154 - последний борт этой серии завод «Авиакор» передал Министерству обороны. Минобороны пока продолжает эксплуатировать самолеты этого типа
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