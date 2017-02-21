Что россияне дарят на праздники
Какие подарки покупают чаще всего, выяснили специалисты Nielsen и «Русского стандарта»
Российские потребители наиболее часто приобретают в качестве подарка шоколад и шоколадные конфеты. Об этом сообщили 68% респондентов, опрошенных компанией Nielsen в декабре 2016 г. в 22 городах России с населением от 500 000 человек
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Подарки из категории товаров для дома выбирают 49% россиян
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Игрушки покупают 48% опрошенных
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45% предпочитают дарить чай, а 44% — торты
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Средства по уходу за собой выбирают в качестве подарка 42% россиян
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Подарочные наборы также очень популярны. 49% респондентов сказали Nielsen, что за последние 12 месяцев приобретали в супермаркетах и других торговых точках специальные подарочные наборы из шоколада и конфет
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29% покупали подарочные наборы из чая, 28% — наборы из средств для ухода за собой, 23% — кофе в подарочной упаковке. При этом 50% российских потребителей хотели бы, чтобы торговые сети предлагали больше подарочной продукции не только в праздничные сезоны, такой вывод сделали исследователи Nielsen
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Большинство жителей России предпочитают деньги всем другим подаркам. Об этом заявили 69% женщин и 64% мужчин, опрошенных компанией «Делойт» в конце 2016 г. Банк «Русский стандарт» накануне 23 февраля и 8 марта выяснил, какие суммы мужчины и женщины обычно получают в подарок и как они их тратят
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Большинство транзакций по подарочным картам к 23 февраля приходится на вполне традиционные мужские покупки: в автомагазинах проходит 5,94% транзакций. Далее следуют магазины косметики (5,6%) и одежды (4,97%), товаров для дома (4,91%) и стройматериалов (4,54%)
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Среди интересных покупок по «мужским» подарочным картам – операция в магазине детских игрушек и оплата счета в пивном ресторане, говорится в исследовании «Русского стандарта"
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На первом месте в списке "женских" покупок оказались мобильные телефоны (5,8%), на втором – цветы и садовые принадлежности (4,94%). На операции в магазинах товаров для дома приходится 4,7% транзакций по «женским» картам, одежды – 4,51%, обуви – 3,94%
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Из необычных операций по картам к 8 марта – крупные покупки в зоомагазине и кондитерской
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