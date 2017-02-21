Что россияне дарят на праздники

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29% покупали подарочные наборы из чая, 28% — наборы из средств для ухода за собой, 23% — кофе в подарочной упаковке. При этом 50% российских потребителей хотели бы, чтобы торговые сети предлагали больше подарочной продукции не только в праздничные сезоны, такой вывод сделали исследователи Nielsen

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