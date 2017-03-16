Промышленность

Эмоции Недели российского бизнеса

Главный форум РСПП проходит в Москве с 13 по 17 марта
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Руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин
Е. Разумный / Ведомости
Руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин
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Министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Орешкин
Е. Разумный / Ведомости
Министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Орешкин
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Руководитель Внешэкономбанка Сергей Горьков
Е. Разумный / Ведомости
Руководитель Внешэкономбанка Сергей Горьков
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Основной акционер «Норникеля» Владимир Потанин, инвестор Давид Якобашвили и совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман
Е. Разумный / Ведомости
Основной акционер «Норникеля» Владимир Потанин, инвестор Давид Якобашвили и совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман
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Президент России Владимир Путин
Е. Разумный / Ведомости
Президент России Владимир Путин
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Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс
Е. Разумный / Ведомости
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс
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Президент «Лукойла» Вагит Алекперов, гендиректор и основной владелец ритейлера «Магнит» Сергей Галицкий
Е. Разумный / Ведомости
Президент «Лукойла» Вагит Алекперов, гендиректор и основной владелец ритейлера «Магнит» Сергей Галицкий
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Министр здравоохранения Вероника Скворцова и Председатель РСПП Александр Шохин
Е. Разумный / Ведомости
Министр здравоохранения Вероника Скворцова и Председатель РСПП Александр Шохин
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Основной акционер «Норникеля» Владимир Потанин
Е. Разумный / Ведомости
Основной акционер «Норникеля» Владимир Потанин
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Президент ВТБ Андрей Костин
Е. Разумный / Ведомости
Президент ВТБ Андрей Костин
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Владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков
Е. Разумный / Ведомости
Владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков
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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер
Е. Разумный / Ведомости
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер
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Гендиректор АКРА Екатерина Трофимова
Е. Разумный / Ведомости
Гендиректор АКРА Екатерина Трофимова
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Гендиректор и основной владелец ритейлера «Магнит» Сергей Галицкий
Е. Разумный / Ведомости
Гендиректор и основной владелец ритейлера «Магнит» Сергей Галицкий
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Совладелец холдинга USM Алишер Усманов
Е. Разумный / Ведомости
Совладелец холдинга USM Алишер Усманов
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Вице-премьер Ольга Голодец
Е. Разумный / Ведомости
Вице-премьер Ольга Голодец
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Председатель РСПП Александр Шохин
Е. Разумный / Ведомости
Председатель РСПП Александр Шохин
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Владелец «Мечела» Игорь Зюзин
Е. Разумный / Ведомости
Владелец «Мечела» Игорь Зюзин
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Бизнес-омбудсмен Борис Титов
Е. Разумный / Ведомости
Бизнес-омбудсмен Борис Титов
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  • Руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин
  • Министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Орешкин
  • Руководитель Внешэкономбанка Сергей Горьков
  • Основной акционер «Норникеля» Владимир Потанин, инвестор Давид Якобашвили и совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман
  • Президент России Владимир Путин
  • Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс
  • Президент «Лукойла» Вагит Алекперов, гендиректор и основной владелец ритейлера «Магнит» Сергей Галицкий
  • Министр здравоохранения Вероника Скворцова и Председатель РСПП Александр Шохин
  • Основной акционер «Норникеля» Владимир Потанин
  • Президент ВТБ Андрей Костин
  • Владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков
  • Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер
  • Гендиректор АКРА Екатерина Трофимова
  • Гендиректор и основной владелец ритейлера «Магнит» Сергей Галицкий
  • Совладелец холдинга USM Алишер Усманов
  • Вице-премьер Ольга Голодец
  • Председатель РСПП Александр Шохин
  • Владелец «Мечела» Игорь Зюзин
  • Бизнес-омбудсмен Борис Титов
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