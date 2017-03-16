Эмоции Недели российского бизнеса
Главный форум РСПП проходит в Москве с 13 по 17 марта
Руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин
1/19
Министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Орешкин
2/19
Руководитель Внешэкономбанка Сергей Горьков
3/19
Основной акционер «Норникеля» Владимир Потанин, инвестор Давид Якобашвили и совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман
4/19
Президент России Владимир Путин
5/19
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс
6/19
Президент «Лукойла» Вагит Алекперов, гендиректор и основной владелец ритейлера «Магнит» Сергей Галицкий
7/19
Министр здравоохранения Вероника Скворцова и Председатель РСПП Александр Шохин
8/19
Основной акционер «Норникеля» Владимир Потанин
9/19
Президент ВТБ Андрей Костин
10/19
Владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков
11/19
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер
12/19
Гендиректор АКРА Екатерина Трофимова
13/19
Гендиректор и основной владелец ритейлера «Магнит» Сергей Галицкий
14/19
Совладелец холдинга USM Алишер Усманов
15/19
Вице-премьер Ольга Голодец
16/19
Председатель РСПП Александр Шохин
17/19
Владелец «Мечела» Игорь Зюзин
18/19
Бизнес-омбудсмен Борис Титов
19/19