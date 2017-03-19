Каким бизнесом занимаются дочери «завхоза» ФСБ Михаила Шекина, и кто им помогает

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Олимпийский комитет еще не подписал контракт о партнерстве с Анастасией Задориной и не раскрывает его финансовых условий. Но Михаил Куснирович, одевавший олимпийцев 15 лет подряд, рассказал, что с него комитет просил 650 млн руб. в год

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