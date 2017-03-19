Каким бизнесом занимаются дочери «завхоза» ФСБ Михаила Шекина, и кто им помогает
Дочь генерала-полковника ФСБ Михаила Шекина, модный дизайнер Анастасия Задорина, выигравшая конкурс на право одевать национальную сборную, уже десять лет активно занимается бизнесом вместе со своими родственниками и участниками списка Forbes, выяснили «Ведомости»
Анастасия Задорина – частая участница модных показов. Но судя по финансовой отчетности ее компаний, модный бизнес пока приносит убытки. Среди спонсоров коллекции патриотических футболок Анастасии Задориной была «Корпорация «Байкал», собиравшаяся стать крупным подрядчиком «Газпрома». Задориной раньше принадлежало в ней 30%
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Олимпийский комитет еще не подписал контракт о партнерстве с Анастасией Задориной и не раскрывает его финансовых условий. Но Михаил Куснирович, одевавший олимпийцев 15 лет подряд, рассказал, что с него комитет просил 650 млн руб. в год
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Старшая дочь генерала Шекина, Юлия Тихомирова занималась девелопментом, ресторанным и фармацевтическим бизнесом. Еще у ее структуры есть огромные охотничьи угодья в Ярославской области.
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Грандиозную стройку многофункционального центра на улице Василисы Кожиной,13 девять лет назад начинал волейбольный клуб СК «Динамо», Всероссийская федерация волейбола и Иван Тихомиров, которого называли тогда мужем старшей дочери генерала Шекина, Юлии Тихомировой. После кризиса проект за долги достался ВТБ. Сейчас ну участке строится комплекс Match Point
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Благотворительный фонд «Сафмар» Михаила Гуцериева выделил 100 млн руб. на строительство волейбольных площадок в центре «Волей град» под Анапой, совладельцами которого являлись структуры Ивана и Юлии Тихомировых
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ФСБ заплатило 19 млн руб. за проживание своих сотрудников в адлерской гостинице Sport Inn во время Олимпиады. Совладельцем отеля в то время была структура Ивана Тихомирова. Строительство отеля Sport Inn, в совладельцах которого была структура Ивана Тихомирова, финансировал фонд «Ренова» Виктора Вексельберга, следует из документов суда Сочи
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Юлия Тихомирова владеет компанией, управляющей комплексом Royal Bar на Ленинградском шоссе, в который входят входят ресторан, собственный пляж с бассейном, волейбольной и детской площадками, пристанью для яхт и шатрами
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Анастасия Задорина вместе с известным адвокатом и ресторатором Александром Раппопортом в 2015 г. открыла ресторан «Латинский квартал», позже переименованный в севичерию Latinos
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Главный актив «Института проблем безопасности СНГ» (ИПБ СНГ), контролируемого Анастасией Задориной -- его штаб-квартира в историческом особняке площадью более 800 кв.м. на Проспекте мира,22. Это здание ИПБ СНГ получил от правительства Москвы в льготную аренду. Ее ставка, по данным ФАС, составляет 1 руб за кв.м. в год
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Анастасия Задорина вместе с подругой, женой бывшего разведчика, экс-советника ФГУП «Ростэк» Александра Романова занималась импортом роз из Эквадора. Недавно она продала свою долю в бизнесе партнерам. У Романовой кроме цветочного бизнеса есть два отеля в Черногории, на побережье Адриатического моря: Azimut (на фото) и Romanov
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