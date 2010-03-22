Росавиация прекратила полеты самолетов "Авиастар-Ту"

Федеральное агентство воздушного транспорта запретило полеты самолетов авиакомпании "Авиастар-Ту". Ведомство начало проверки организации летной работы в авиакомпании.

В понедельник утром авиалайнер Ту-204 компании "Авиастар-Ту" совершил аварийную посадку в лесу неподалеку от аэропорта "Домодедово". При этом никто не погиб. В самолете находился только экипаж. Это была вторая нештатная ситуация с самолетом за сутки - в ночь на воскресенье самолет был вынужден вернуться в аэропорт из-за запаха дыма в салоне.