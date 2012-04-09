Банк Москвы предоставил гарантии на 1,543 млрд руб. компаниям группы ТНК-ВР

Банк Москвы, пятый по активам российский банк, предоставил компаниям группы ТНК-ВР гарантии объемом 1,543 млрд руб., говорится в сообщении кредитной организации, опубликованном в ее микроблоге Twitter.

На долю ТНК-ВР приходится около 16% объема добычи нефти в России (включая долю в "Славнефти"). По 50% ТНК-ВР принадлежит британской BP и российскому консорциуму AAR (25% - "Альфа-групп" Михаила Фридмана, по 12,5% - "Ренове" Виктора Вексельберга и Access Industries Леонарда Блаватника).