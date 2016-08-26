В Белоруссии заявили, что переговоры о цене российского газа продолжаются

Переговоры о стоимости российского газа для Белоруссии продолжаются, сообщил пресс-секретарь премьер-министра республики Владислав Сычевич. «Переговоры по цене на газ продолжаются», — сказал Сычевич.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Белоруссия будет закупать газ у «Газпрома» по ценам, рассчитанным по рублевой формуле на основе средней цены по единой системе газоснабжения (ЕСГ) России с повышающим коэффициентом. Газета ссылается на источники, которые знакомы с ходом согласований. Новая формула возникла по итогам серии переговоров на уровне профильных министерств и вице-премьеров. Сейчас цена для Белоруссии рассчитывается в долларах с учетом цены газа на Ямале, транспортных расходов, хранения и реализации на местном рынке.

С 2017 г. средняя цена определена примерно в 4050 руб. за 1000 куб. м, а повышающий коэффициент составит примерно 1,48. Таким образом, итоговая цена для Белоруссии составит около 6000 руб. за 1000 куб. м и снизится примерно до $100 за 1000 куб. м с нынешних $132. Для оставшихся месяцев 2016 г. будет установлена твердая цена в 6300 руб. за 1000 куб. м.

Москва и Минск также договорились о постепенном снижении повышающего коэффициента до единицы к 2015 г., когда страны ЕАЭС должны создать единый газовый рынок. То есть цены на газ для Белоруссии должны сравняться с российскими. При этом из российско-белорусского межправсоглашения должен исчезнуть тезис о переходе России на равнодоходные цены на газ, который позволил Минску оспорить текущие цены и не полностью оплачивать поставки. Сумма задолженности за газ за шесть месяцев составила около $300 млн.

Единственным открытым вопросом на экспертном уровне остается дата вступления договоренностей в силу. Белоруссия настаивает на 1 июля, Россия — на 1 августа. После этого соглашение должно получить одобрение на высшем уровне.