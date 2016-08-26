Вознаграждения руководителей «Русгидро» будут сокращены

Система вознаграждения руководства «Русгидро» будет урезана, заявил ТАСС вице-премьер и постпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Он возглавляет совет директоров этой компании. По его словам, решение уже принято.

Бывший гендиректор «Русгидро» Евгений Дод и главный бухгалтер компании Дмитрий Финкель были задержаны 22 июня. По версии следствия, после утверждения финансового отчета «Русгидро» Дод и Финкель вместе с неустановленными лицами изготовили, а Дод подписал приказ «О специальном премировании членов правления ОАО «Русгидро» по итогам 2013 г.», начислив себе специальную премию в размере 353,21 млн руб., неправомерно завысив ее размер не менее чем на 73,2 млн руб.

В конце июля Трутнев рассказал, что поручил «Русгидро» проанализировать политику выплат вознаграждений ключевым менеджерам и привести ее в соответствие с результатами работы компании, напоминает ТАСС. На вопрос, планирует ли председатель совета директоров компании инициировать дополнительную внутреннюю проверку менеджеров «Русгидро» в связи с уголовным делом Дода, Трутнев отметил, что «там идет работа следственных органов, мы никаких дополнительных проверок не планировали». «У нас задача одна - чтобы не происходило никаких разрывов на смене руководства, чтобы те объекты, которые строятся, были построены в срок. С этим у нас пока проблемы, потому что у нас ряд объектов, в том числе по указам президента, находятся в «красной зоне» по срокам ввода. Я за этим слежу. А для проверок есть специально уполномоченные органы», - заявил вице-премьер.