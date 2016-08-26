Чистая прибыль «Русагро» во II квартале упала на 44%

Чистая прибыль «Русагро» по МСФО во II квартале 2016 г. снизилась на 44% до 1,666 млрд руб. с 2,968 млрд руб. годом ранее, говорится в сообщении компании.

На финансовый результат «Русагро» повлиял неденежный убыток от переоценки биологических активов. Без учета переоценки чистая прибыль компании во II квартале составила 2,221 млрд руб. против 3,031 млрд руб. в апреле - июне 2015 г. Кроме того, на снижение чистой прибыли повлияло сокращение государственных субсидий.

EBITDA «Русагро» во II квартале снизилась на 43% до 3,207 млрд руб., рентабельность этого показателя составила 16% по сравнению с 30% во II квартале прошлого года.

Валовая прибыль сократилась на 33% до 4,469 млрд руб., валовая маржа - до 22% с 36%.

Выручка «Русагро» увеличилась на 11% до 20,472 млрд руб.

Результаты II квартала отражают слабую динамику конца сезона, отметил гендиректор компании Максим Басов. По его словам, масложировой бизнес компании пострадал от снижения цен на майонез, слабости экспортных рынков, а мощности заводов были не полностью загружены из-за дефицита сырья. При этом мясной бизнес начал восстанавливаться, а сахарный и сельскохозяйственный бизнес продолжили показывать хорошую динамику.