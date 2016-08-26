Власти Башкирии опасаются смены названия «Башнефти» после приватизации

Власти Башкирии обеспокоены тем, что «Башнефть» может сменить название после приватизации федерального пакета акций, так как условия приватизации не предусматривают гарантий сохранения бренда.

«Все зависит от приобретателя. В том виде, как предполагалось осуществить приватизацию, гарантий этого [сохранения названия] не было. А это немаловажно, это компания с очень хорошим, сильным брендом, который очень положительно, сильно оценивается рынком», - заявил премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов в эфире радиостанции «Маяк».

Госпакет «Башнефти» в размере 50,08% уставного капитала (60,2% обыкновенных акций) может быть продан одним или несколькими лотами, заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев. Сама приватизация может состояться «в любой момент начиная с сентября этого года и кончая всем 2017 годом», продолжил он. «Это вопрос оценки конъюнктуры, отношения инвесторов, т. е. совокупности факторов», – сказал министр (цитаты по «Интерфаксу»). Возможно размещение одного небольшого пакета на бирже, говорит федеральный чиновник. Представитель Минэкономразвития это не комментирует, Росимущество не ответило на запрос.