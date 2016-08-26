Москва продала сеть «Столичные аптеки» компании «Миттен» за 5,67 млрд рублей

Москва продала на аукционе сеть «Столичные аптеки» за 5,67 млрд руб., сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу городского департамента по конкурентной политике. Новым собственником сети стало ООО «Миттен». В конкурсе участвовали три компании, в том числе ОАО «Промсоюз» и ОАО «Инвест лайн».

Победитель получил сеть, в собственности которой нежилые помещения общей площадью 102 300 кв. м, земельные участки площадью 16 200 кв. м, движимое имущество. У сети 183 аптеки и два склада. Новый собственник обязан сохранить профиль сети до конца 2018 г. Начальная цена лота составляла 5,6 млрд руб.

Прием заявок на участие в конкурсе завершился 23 августа.

Источники «Ведомостей» говорили, что в торгах собиралась участвовать структура совладельца Capital Group Павла Тё. По словам одного из них, это личная инвестиция Тё, к Capital Group она отношения не имеет.