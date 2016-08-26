Москва продала сеть «Столичные аптеки» компании «Миттен» за 5,67 млрд рублей

Москва продала на аукционе сеть «Столичные аптеки» за 5,67 млрд руб., сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу городского департамента по конкурентной политике. Новым собственником сети стало ООО «Миттен». В конкурсе участвовали три компании, в том числе ОАО «Промсоюз» и ОАО «Инвест лайн».

Победитель получил сеть, в собственности которой нежилые помещения общей площадью 102 300 кв. м, земельные участки площадью 16 200 кв. м, движимое имущество. У сети 183 аптеки и два склада. Новый собственник обязан сохранить профиль сети до конца 2018 г. Начальная цена лота составляла 5,6 млрд руб.

Прием заявок на участие в конкурсе завершился 23 августа.

Источники «Ведомостей» говорили, что в торгах собиралась участвовать структура совладельца Capital Group Павла Тё. По словам одного из них, это личная инвестиция Тё, к Capital Group она отношения не имеет.

Совладелец Capital Group Павел Тё может приобрести «Столичные аптеки»
Capital Group приобрела еще один проект на «золотом острове»
Москва нашла покупателя на участок Софийской набережной
Фото