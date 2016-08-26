Производители молока заявили о «бумажных надоях» и раскритиковали схему господдержки отрасли

Молочный союз России считает неэффективной нынешнюю практику субсидирования государством производителей молока, которая основывается только на объемах производства продукции и не учитывает ее качественные параметры, заявила руководитель союза Людмила Маницкая. В этот же день председатель правления Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Андрей Даниленко заявил, что около трети объема официально производимого молока в России являются «бумажными» надоями. Маницкая сделала свое заявление на научно-практической конференции в Барнауле, Даниленко - на пресс-конференции в Уфе.

Маницкая считает поддержку молочной отрасли однонаправленной, передает «Интерфакс». «По мнению Молочного союза России, на сегодняшний день субсидии на один килограмм произведенного товарного молока - это супернеэффективная мера поддержки с тех пор, как были нивелированы вопросы по жиру и белку», - сказала лидер союза.

По словам Маницкой, на субсидирование производства молока в первом полугодии 2016 г. федеральный центр потратил 2 млрд руб., регионы - еще 4,9 млрд руб. Из 83 регионов (без Севастополя и Москвы, где производство не субсидируется) 61 регион заплатил менее 1 руб. за 1 кг товарного молока, 21 регион - менее 75 коп. Вместе с поддержкой молочного скотоводства производители в январе - июне, по информации Маницкой, получили 17 млрд руб. поддержки. «Общая сумма - огромная, а выхлопа - никакого. А те 17 млрд руб. - это почти четверть возможных инвестиций в потерянный 1 млн т молока», - заявила она.

Маницкая назвала две основные проблемы отрасли: первая - средства тратятся на неэффективные меры господдержки, вторая - административные барьеры «напрямую усугубляют ситуацию, как, например, с постановлением правительства, когда отходы молочной отрасли приравняли к I-II категориям опасности». Она также напомнила, что правительство планирует проводить молочные интервенции, которые будут «стоить предостаточно», хотя целесообразность этих действий непонятна.

Минсельхоз собирался проводить закупочные интервенции сухого молока и сливочного масла в девяти регионах. Их объем оценивался в 3 млрд руб., напоминает «Интерфакс». 19 августа директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Владимир Волик сказал, что молочные интервенции, которые ведомство планировало провести в этом году, скорее всего, пройдут в 2017 г.

Предправления Союзмолока Даниленко усомнился в официальной статистике производства. По ней производится около 30 млн т молока в год во всей стране, «из них практически половина декларируется как в частном секторе и, соответственно, в крестьянско-фермерских хозяйствах», цитирует «Интерфакс». «Но мы делали в свое время наш собственный расчет. По нашему мнению, объем производства молока в России - примерно около 20 млн т, то есть мы считаем, что где-то 10 млн т - это виртуальные», - сказал Даниленко. Завышение по частному сектору, по оценке союза, составляет 30%. Даниленко выразил надежду, что сельскохозяйственная перепись уточнит эти данные. Он добавил, что существование так называемых «бумажных» надоев подтверждает опыт Башкирии, где в результате пересчета показатели снизились примерно на 30%.

По данным Союзмолока, из 30 млн т официально производимого в России молока на перерабатывающие предприятия поступают лишь 12 млн т.

Ранее и Маницкая подвергала сомнению статданные, согласно которым производство молока по итогам 2016 г. можно прогнозировать на уровне 2015 г., когда было получено 30,8 млн т, напоминает «Интерфакс». «Мы стали по-тихому прибавлять надои в регионах, по которым мы просто не можем столько прибавлять. Орловская область - рост на 7% (объемы производства молока-сырья. - «Интерфакс»), реализация - на 5%, Карачаево-Черкесия - 6%, а реализация - аж 34%. И лидером всего этого инвестиционного бума стала Республика Крым - там мы прибавляем 104% (надоев. - «Интерфакс»). Прибавляют и умножают «бумажные» надои, в то время когда традиционные регионы топчутся на месте или идут в минус», - заявляла Маницкая.