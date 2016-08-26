Один из основателей «Юлмарта» Федоринов ушел с поста гендиректора

Один из основателей ритейлера «Юлмарт» Сергей Федоринов решил оставить пост гендиректора компании, который занимал с момента ее создания в 2008 г. сообщает «Интерфакс». В пресс-релизе ритейлера говорится, что Федоринов решил заняться новыми «масштабными бизнес-проектами».

До назначения нового гендиректора управлять компанией будет коллегиальный орган. В частности, решение вопросов в сфере финансовой деятельности возложено на финансового директора компании Галину Нестерову, управление коммерческим блоком распределяется между коммерческим директором «Юлмарта» Олегом Пчельниковым, директором по стратегическому маркетингу Александрой Савиной и директором по корпоративному продукту и продажам Дмитрием Дмитриевым. Вопросами операционного управления занимается директор по развитию Владимир Шонуров. Стратегические вопросы деятельности и развития остаются в компетенции акционеров общества.

"Юлмарт" продает компьютерную, бытовую технику, электронику и другие товары. В 2012 г. в «Юлмарт» инвестировали около $100-120 млн фонды Svoboda Corp. и Koshigi Ltd. бывших совладельцев «Ленты» Августа Мейера и Дмитрия Костыгина, получив 45% ритейлера. Дистрибуторская сеть компании охватывает около 400 пунктов продаж разного формата в 240 городах России.