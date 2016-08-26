Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 26 августа 2016 года

Политика

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри в пятницу обсудят усиление сотрудничества по Сирии читать на WSJ.com

Дональд Трамп рискует лишиться поддержки некоторых сторонников, если он смягчит свою позицию в отношении нелегальных мигрантов. Между тем он и Хиллари Клинтон пытаются привлечь на свою сторону представителей расовых меньшинств и обмениваются взаимными упреками, касающимися отношения к ним читать на WSJ.com читать на FT.com

Ни один член комитета экономических советников, работавших в Белом доме в последние полвека, не поддерживает кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, показал опрос The Wall Street Journal читать на WSJ.com

Государственный совет Франции в пятницу вынесет решение по запрету на ношение буркини на пляжах в одном из городов. Это может создать прецедент, ведь аналогичные запреты недавно были приняты во многих французских городах читать на WSJ.com

Крупный план

ФРС США не смогла предвидеть финансовый кризис и затем тоже допустила просчеты. Это привело к росту популизма и недоверия к ней и другим американским федеральным ведомствам читать на WSJ.com

Экономика

В четверг руководители ФРС встретились в Джексон-Хоуле с активистами, которые обвинили их в предательстве интересов менее обеспеченных граждан ради борьбы с иллюзорной угрозой инфляции читать на FT.com

Доходности гособлигаций США отражают ожидания участников рынков, что инфляция будет оставаться низкой еще очень долго читать на WSJ.com

Экономика Испании показывает устойчивый рост, несмотря на уже восьмимесячное отсутствие дееспособного правительства. В этом году рост ВВП должен составить около 3%, но ожидается, что в 2017 г. он замедлится читать на WSJ.com

Долговой кризис Пуэрто-Рико (долг равен $70 млрд) усугубляет то, что у трех его государственных пенсионных фондов есть активы лишь на $2 млрд, а их обязательства составляют $45 млрд читать на WSJ.com

Число пиратских нападений в первом полугодии снизилось до минимального уровня за 21 год. Это хорошие новости, так как ежегодно они стоят мировой экономике $7-12 млрд. Но теперь пираты стали чаще брать в заложники моряков у побережья Нигерии читать на FT.com

Индустрия

За последние две недели четыре ведущих золотодобытчика ЮАР объявили о росте прибыли и дивидендов. Им помогли реструктуризация бизнеса и рост цен на золото на 25% в этом году читать на WSJ.com

Автомобили

Volkswagen договорился об урегулировании претензий дилеров в США, которые работают с концерном по франшизе и понесли убытки из-за экологического скандала. Концерн предложил им компенсацию и другие уступки, но сделка еще должна быть одобрена судом читать на WSJ.com

Volkswagen может быть вынужден выкупить больше дизельных автомобилей в США, если ему не удастся сделать их соответствующими экологическим нормам. Это может увеличить затраты концерна на несколько миллиардов евро читать на FT.com

Энергоресурсы

Нефть в четверг подорожала более чем на 1%, поскольку министр нефти Ирана подтвердил, что обсудит с ОПЕК в сентябре ограничение нефтедобычи читать на WSJ.com

Несмотря на низкие цены на нефть, инвесторы активно скупают земельные участки на сланцевом месторождении Permian Basin. В этом году они вложили в них уже более $10 млрд читать на WSJ.com

Многие банки в США стали меньше кредитовать энергетические компании во II квартале, несмотря на то что нефть с февраля подорожала более чем на 80% читать на WSJ.com

Великобритания может экономить 1 млрд фунтов в год, если выберет более дешевые альтернативы строительству АЭС Hinkley Point стоимостью 18 млрд фунтов, говорится в докладе исследовательского центра ECIU читать на FT.com

Финансы

Японский государственный пенсионный фонд GPIF, являющийся крупнейшим в мире, получил инвестиционный убыток в размере $52 млрд во II квартале. Отчасти это связано с резким изменением курса иены после референдума о Brexit за неделю до конца квартала читать на FT.com

Португалия и ЕС договорились о рекапитализации госбанка Caixa Geral de Depositos, но есть опасения, что ему будет сложно привлечь 1 млрд евро со стороны частных инвесторов читать на FT.com

Barclays близок к тому, чтобы завершить три сделки по продаже активов в ближайшие недели. Несмотря на Brexit, банк продолжает реализовывать стратегию по сокращению размера своего бизнеса читать на WSJ.com

Акции кенийских банков в четверг обрушились примерно на 10% после того, как президент страны неожиданно ввел ограничения на ставки по кредитам и депозитам читать на FT.com

Технологии

Израильский стартап NSO Group Technologies использовал ранее не известные недостатки в программном обеспечении iPhone, чтобы помогать иностранным спецслужбам шпионить за своими гражданами, говорится в докладе специалистов по кибербезопасности. Apple поспешила выпустить обновление для операционной системы, чтобы решить проблему читать на WSJ.com читать на FT.com

Еще два года назад сотрудничающие со стартапами технологические компании стремились получить доли в них в качестве платы за свои услуги. Но теперь стартапам стало сложнее привлекать инвестиции, поэтому ситуация изменилась и компании больше заинтересованы в денежной оплате читать на WSJ.com

Медиабизнес

Еврокомиссия планирует разрешить европейским изданиям взимать плату с таких интернет-платформ, как Google, за отображение фрагментов статей в результатах поиска. Ее предложения будут опубликованы в сентябре. Но похожие попытки ранее провалились в Испании и Германии читать на FT.com

Потребительский рынок

Немецкая авиакомпания Germania 31 октября возобновит полеты в Шарм-эль-Шейх. Это произойдет спустя год после того, как был взорван летевший с курорта российский самолет, и должно поспособствовать возвращению европейских туристов в Египет читать на WSJ.com

Выяснилось, что инвестор-активист Карл Айкан недавно обсуждал продажу своей доли в Herbalife стоимостью около $1 млрд группе инвесторов, включая Уильяма Экмана. Это удивительно, ведь Экман обвиняет компанию в создании пирамиды, а Айкан только месяц назад выражал уверенность в ней читать на WSJ.com

Убытки Uber в первом полугодии составили около $1,3 млрд из-за жесткой конкуренции на китайском рынке, стало известно в четверг читать на FT.com

Китайские инвесторы вложили в европейские футбольные клубы более $2 млрд с начала 2015 г. Но у специалистов и болельщиков есть беспокойство по поводу серьезности намерений и финансовых возможностей некоторых китайских инвесторов читать на FT.com

AB InBev и SABMiller заплатят $2 млрд в виде налогов и комиссионных инвестбанкирам, юристам и другим специалистам, чтобы завершить свою сделку по слиянию размером 79 млрд фунтов. Также AB InBev предупредила, что сократит примерно 3% сотрудников, или 5500 человек, в ближайшие годы в результате слияния читать на WSJ.com читать на FT.com

Amazon, который прошлой осенью открыл в Сиэтле свой первый книжный магазин, теперь планирует открыть еще минимум три в США. Таким образом, онлайн-ритейлер станет больше экспериментировать с физическими магазинами читать на FT.com

Розничные продажи продукции для страдающих недержанием быстро растут в связи со старением и ожирением населения, поэтому для таких компаний, как Kimberly-Clark, это становится большим бизнесом читать на FT.com

Mylan в четверг попыталась снизить критику в свой адрес из-за повышения цен на препарат от аллергии почти на 550% за восемь лет. Компания пообещала больше помогать пациентам покрыть стоимость лечения, но не стала снижать цены читать на WSJ.com читать на FT.com

Немецкая Merck расширяет бизнес за пределами своего профильного фармацевтического направления. Она развивает подразделения по производству химикатов и лабораторного оборудования, так как растет конкуренция со стороны производителей дженериков читать на WSJ.com

Несмотря на технологический прогресс, многие сельскохозяйственные трейдеры утверждают, что лучший способ оценить урожай – это лично посетить фермы читать на WSJ.com

Недвижимость

Бывшие футболисты Manchester United Гари Невилл и Райан Гиггз при поддержке азиатских инвесторов хотят изменить исторический район Манчестера, построив там два высотных здания с люксовыми апартаментами, отелем, офисами и общественной зоной. Но против их планов выступают активисты читать на FT.com

Цены на элитную недвижимость в Нью-Йорке снизились на 5-7% по сравнению с пиковыми значениями в сентябре 2015 г. в связи с избытком предложения. В результате банки сократили кредитование строительства такой недвижимости читать на FT.com

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