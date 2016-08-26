Министерству экономики поручено рассмотреть претензии миноритариев «Транснефти» по дивидендам – «Интерфакс»

Международная юридическая фирма Berwin Leighton Paisner (BLP), представляющая интересы нескольких владельцев привилегированных акций АК «Транснефть», обратилась в российское правительство. Как сообщает «Интерфакс», миноритарии обеспокоены проблемами в области корпоративного управления в трубопроводной монополии. Их обращение адресовано, в частности, первому вице-премьеру Игорю Шувалову и помощнику президента Андрею Белоусову. Аппарат правительства поручил Министерству экономического развития рассмотреть письмо BLP, сообщил «Интерфаксу» источник в экономическом блоке кабмина.

Клиенты BLP обеспокоены подходом «Транснефти» к распределению дивидендов, который в случае сохранения в будущем «будет приводить к несправедливому отношению к инвесторам и негативному влиянию на имидж российских госкомпаний», процитировал источник агентства обращение фирмы. Клиенты BLP инвестировали в «Транснефть» на основе понимания того, что выплачиваемые дивиденды на привилегированные акции никогда не будут меньше дивидендов на обыкновенные акции, что следовало из законодательных норм, действовавших при выпуске данных ценных бумаг в 1990-х гг., и экономической логики «префов», поясняет юридическая фирма.

Однако дивиденды «Транснефти» по итогам работы в 2013 и 2015 гг. в расчете на одну обыкновенную акцию значительно больше, чем на привилегированную. «Данное неравное распределение дивидендов неправомерно и представляет собой явную дискриминацию прав владельцев привилегированных акций», - говорится в обращении. Клиенты BLP также считают, что «Транснефть», вероятно, занижает свою прибыль с целью минимизировать базу для распределения среди акционеров. Подобные действия наносят потенциальный удар по привлекательности инвестиций в России, отмечают юристы.

Советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин сообщил «Интерфаксу», что в компанию обращения BLP не поступало, однако поднятые в нем вопросы абсолютно идентичны требованиям, исходящим от группы компаний, контролируемых Ильей Щербовичем, владеющим в совокупности около 70% привилегированных акций трубопроводной монополии (15,5% от уставного капитала). В «Транснефти» также считают безосновательными заявления BLP о том, что действия компании наносят удар по инвестиционному климату в России. «На самом деле именно такие «судебные споры», инициированные, по сути дела, гринмейлерами и сопровождающиеся манипулированием СМИ, негативно влияют на имидж Российской Федерации и на инвестиционный климат в целом», - резюмировал Демин.

Акционеры «Транснефти» приняли решение по итогам 2013 г. направить на выплату дивидендов 7,9 млрд руб. (70,16% от чистой прибыли), в том числе на обыкновенные акции (5 546 847 шт.) выплачено 6,775 млрд руб., или 1221,38 руб. на одну акцию, на привилегированные (1 554 875 шт.) - 1,126 млрд руб., или 724,21 руб. на акцию. По итогам 2015 г. дивиденды по «префам» составят 823,31 руб. на акцию, по обыкновенным - 2077 руб.

Государство в настоящее время владеет 100% голосующих акций «Транснефти» (78,1% уставного капитала), 21,9% акций компании принадлежит частным инвесторам.