РЖД вводят объемную скидку на перевозки алюминия и катанки

ОАО «Российские железные дороги» вводит объемную 25%-ную скидку на перевозки алюминия и алюминиевой катанки на ряде маршрутов внутри России и на экспорт в Белоруссию через пограничный переход Красное-экспорт.

Соответствующее решение правление РЖД приняло на заседании в конце августа.

Внутри России речь, в частности, идет о транспортировке продукции со станций Багульная и Братск на станции Круглое поле и Саранск, со станции Гончарово на станцию Пермь-II и Саранск, со станции Красноярск-северный на станцию Круглое поле, со станции Обнорская на станции Круглое поле, Ульяновск-I, Ульяновск-III, со станции Камышта на станцию Круглое поле, со станции Орловка на станцию Круглое поле.

Скидка дается в груженом рейсе при условии перевозки алюминия и катанки в вагонах и контейнерах «в суммарном объеме не менее 20 000 т в 2016 г.». Также отмечается, что понижающий коэффициент будет действовать при условии импорта сырья по железной дороге для нужд алюминиевой промышленности в суммарном объеме не менее 3,38 млн т (в соответствии с ранее принятым решением правления о снижении тарифов на такие перевозки).

Решение вступает в силу в «установленном порядке» и действует по 31 декабря 2016 г. включительно.