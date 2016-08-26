Кирилл Андросов переизбран председателем совета директоров «Аэрофлота»

Председателем совета директоров «Аэрофлота» вновь переизбран управляющий инвестфонда «Альтера» Кирилл Андросов. Об этом говорится в сообщении компании по результатам внеочередного заседания совета директоров.

"Совет провел заседание в новом составе, избранном на годовом общем собрании акционеров 27 июня 2016 г. Председателем совета директоров ПАО «Аэрофлот» вновь избран Кирилл Андросов, который занимает этот пост с 2011 г.", - отмечается в сообщении компании.

Как сообщалось ранее, на годовом собрании акционеров был избран совет директоров «Аэрофлота».

Контрольный пакет акций «Аэрофлота» (51,17%) принадлежит государству в лице Росимущества. Еще 34,57% акций компании хранятся в Национальном расчетном депозитарии - это номинальный владелец акций, фактические владельцы не раскрываются. Дочка «Аэрофлота» - «Аэрофлот-финанс» - владеет пакетом квазиказначейских бумаг в размере 4,47%. «Ростех» контролирует 3,26% акций, 8,25% ценных бумаг принадлежат физическим лицам.