Цены на лекарства в России растут из-за зарубежных фармкомпаний – ФАС

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев заявил, что крупные зарубежные фармкомпании «навязывают практики», которые приводят к увеличению стоимости лекарств в России. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

Артемьев отметил, что на российском рынке медикаментов существуют «тысячи картелей» и «практически все тендеры проходят с нарушениями». «Мы говорим об организованной преступности в этой сфере», - сказал он.

"Мы уверены в том, что цены у нас высокие на лекарства именно по этой причине. Это сговор соответствующих дилеров, это сговор соответствующих компаний. И еще, конечно, я упомяну некоторые крупные иностранные компании, входящие в big pharma (крупнейшие мировые фармкомпании), - приносят сюда плохие практики", - добавил он.

По словам Артемьева, зарубежные фармкомпании ранее применяли подобные практики «в Африке и слаборазвитых экономически странах», однако не использовали их у себя - в Германии и США.

"Я, конечно, очень надеюсь, что полицейские структуры сильно нам помогут в наших расследованиях. Поскольку речь идет об организованной преступности, о настоящей мафии, то здесь наших мер уже недостаточно. Мы просим уже 15 лет помочь нам разобраться с этой историей правоохранительные органы", - резюмировал руководитель ведомства.