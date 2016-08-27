ФК «Спартак» продлил контракт с Куинси Промесом на пять лет

Голландский полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Куинси Промес подписал новый контракт с «красно-белыми». Об этом в субботу, 27 августа, сообщается на официальном сайте «Спартака».

«Конечно же, очень рад сегодняшнему событию в моей жизни», - заявил 24-летний полузащитник. «Не раз повторял, что счастлив в «Спартаке» и мечтаю завоевать с красно-белыми один из престижных титулов», - отметил футболит. «И если прежде учил русский с помощью моих друзей-партнеров, то с недавнего времени расширяю свой словарный запас с преподавателем», - добавил он.

«Мы тоже рады, что наш клуб продлил контракт с Куинси Промесом еще на пять лет», - сказал в свою очередь генеральный директор московского футбольного клуба Сергей Родионов. «Не только потому, что это чрезвычайно ценный игрок для нашей команды, но и еще и потому, что он за сравнительно короткий срок стал любимцем многочисленных почитателей красно-белых», отметил он.

В прошедшем сезоне Промес провел за «Спартак» 32 матча и отметился в них 18 забитыми мячами, он также сделал восемь голевых передач.