СМИ сообщили о снятии запрета на полеты чартеров в Турцию

Россия сняла запрет на выполнение авиакомпаниями страны чартерных рейсов в Турцию. Об этом в субботу, 27 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

«С сегодняшнего дня сняты ограничения на полеты в Турцию чартерных рейсов», - заявил собеседник в Росавиации.

Ранее источник «Интерфакса» в отрасли рассказывал, что полное восстановление чартерного авиасообщения с Турцией произойдет к 29 августа.

Россия ввела ограничения на чартерные полеты в Турцию из-за обострения внешнеполитических отношений между Москвой и Анкарой в конце 2015 г.