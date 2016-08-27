Промес будет получать в «Спартаке» на 200 000 евро больше Карреры

По контракту, который подписал голландский полузащитник Куинси Промес с футбольным клубом «Спартак», зарплата футболиста составит 3,2 млн евро, что на 2 млн больше, чем было в предыдущем договоре. Об этом в субботу, 27 августа, сообщает издание «Спорт-экспресс».

Отступные за Промеса, прописанные в новом договоре, - 35 млн евро. Таким образом, зарплата игрока на 200 000 евро превышает зарплату нового главного тренера столичного клуба – итальянского специалиста Массимо Карреры.

В субботу стало известно, что «Спартак» продлил на пять лет контракт с Промесом. «Конечно же, очень рад сегодняшнему событию в моей жизни. Не раз повторял, что счастлив в «Спартаке» и мечтаю завоевать с красно-белыми один из престижных титулов», - говорил о подписании договора 24-летний футболист (цитата по официальному сайту «Спартака»).

В прошедшем сезоне голландский полузащитник провел за «Спартак» 32 матча и отметился в них 18 забитыми мячами, он также сделал восемь голевых передач.