Иран и Россия подписали контракт на строительство морских буровых установок

Компании из Ирана и России подписали контракт на строительство морских буровых установок в Персидском заливе стоимостью $1 млрд. Об этом в субботу, 27 августа, сообщает информационное агентство Irna.

Контракт между иранской компанией Tasdid и российским судостроительным заводом «Красные баррикады» был подписан в субботу. Целью его является строительство пяти морских буровых установок с целью разведки и добычи нефти и газа в районе Персидского залива. Стоимость контракта - $1 млрд. При этом, как указывает агентство, «российская сторона обязалась обеспечить 85% стоимости контракта».

Буровые установки должны быть построены в портовом городе Хорремшехр в течение следующих двух лет.