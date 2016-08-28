Анонс «Ведомостей» на 29 августа 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
вторая «ночь длинных ковшей» в Москве оказалась не такой скандальной, как первая;
способ шпионить с помощью iPhone продавал израильский владелец стартапа иностранным властям;
если нет правительства, экономика отлично растет – это доказывает Испания собственным примером.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: почему кризис не влияет на рейтинг Путина, объяснил гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров
и статью на полосе «Комментарии»: лесные пожары в России хорошо тушат бумагами.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».