Анонс «Ведомостей» на 29 августа 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

вторая «ночь длинных ковшей» в Москве оказалась не такой скандальной, как первая;

способ шпионить с помощью iPhone продавал израильский владелец стартапа иностранным властям;

если нет правительства, экономика отлично растет – это доказывает Испания собственным примером.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: почему кризис не влияет на рейтинг Путина, объяснил гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров

и статью на полосе «Комментарии»: лесные пожары в России хорошо тушат бумагами.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».