В МиГе и «Гражданских самолетах Сухого» ожидается смена руководства – «Коммерсантъ»

Гендиректор ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) Илья Тарасенко в ближайшее время возглавит корпорацию МиГ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиапроме и сотрудника аппарата правительства. Его место в ГСС займет топ-менеджер Boeing Камиль Гайнутдинов, директор подразделения Commercial Aviation Services (CAS) Boeing Commercial Airplanes в России и СНГ, а ранее работал в «ЮТэйр». Нынешний глава МиГ Сергей Коротков останется генконструктором и вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, в нее входят МиГ и ГСС) по инновациям. Он также возглавит совет директоров МиГа, сменив первого вице-президента ОАК Александра Тулякова. В корпорациях ситуацию не комментируют.

Кадровые рокировки планируются по рекомендации правительства по разделению полномочий генконструктора и гендиректора – Коротков совмещает из с 29 февраля. В Белом доме ему рекомендовали сосредоточиться на работе генконструктора и вице-президента ОАК по инновациям, хотя саму ОАК нынешняя конфигурация устраивала. Коротков будет курировать стратегические разработки и займется созданием единого инженерного центра самолетостроения. Ранее он возглавлял программу создания фронтового бомбардировщика Су-34, участвующего сейчас в сирийской кампании.

Тарасенко до 2014 г. был первым заместителем Короткова в МиГе. Тогда перед Тарасенко ставилась задача развития продаж SSJ 100 и вывод его на международный рынок, но «с учетом текущей экономической ситуации и санкций» сделать это было «крайне сложно», отмечают собеседники издания. Сейчас портфель заказов МиГ по линии ВТС с иностранными государствами и Минобороны РФ превышает $4 млрд, мощности корпорации загружены до 2023 г.

Отбор кандидатов на пост нового главы ГСС вел лично президент ОАК Юрий Слюсарь, подчеркивают источники издания. Основной критерий поиска – способность выстроить систему послепродажного обслуживания «с учетом специфики мирового рынка». Гайнутдинова называют «сильным лоббистом» и «человеком, умеющим выстраивать систему с нуля». Результаты его работы в Boeing считались успешными, говорит знакомый с Гайнутдиновым участник рынка: «Он карьерист в хорошем смысле, давно хотел расправить крылья. Как только возник вариант с ГСС, он почти не раздумывал».