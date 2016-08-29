«Алроса» увеличила чистую прибыль в 1,9 раза в первом полугодии

"Алроса" увеличила чистую прибыль по МСФО за январь - июнь 2016 г. в 1,9 раза до 90,385 млрд руб. EBITDA группы «Алроса» в первом полугодии составила 111,304 млрд руб., что на 58% выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщила компания.

В том числе во II квартале EBITDA составила 51,793 млрд руб. Для сравнения: консенсус по этому показателю, подготовленный на основе прогнозов пяти инвестбанков, составлял 49,684 млрд руб.

Консолидированная выручка выросла на 42% до 186,667 млрд руб.