Чистая прибыль «Мостотреста» выросла в 5 раз за первое полугодие

Чистая прибыль «Мостотреста» по МСФО по итогам первого полугодия 2016 г. выросла в 5 раз до 476 млн руб., говорится в сообщении компании.

Выручка компании выросла на 31% до 67,9 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился в 3 раза до 6,2 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

«Несмотря на все еще непростое положение отрасли, связанное с недостаточной макроэкономической стабильностью, сложным финансовым положением ряда строительных компаний и банковским кризисом, в первом полугодии группа «Мостотрест» достигла отличных результатов», - приводится комментарий гендиректора ПАО «Мостотрест» Владимира Власова.