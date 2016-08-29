«Мечел» вышел в прибыль в первом полугодии

Горнометаллургическая компания «Мечел» сегодня объявила итоги первого полугодия 2016 г. по МСФО: чистая прибыль группы, относящаяся к акционерам, составила 8,3 млрд руб. по сравнению с 16,7 млрд руб. убытка за аналогичный период прошлого года. Показатель EBITDA вырос на 9% до 25,7 млрд руб., но выручка практически не изменилась, составив 130,2 млрд руб.

Гендиректор «Мечела» Олег Коржов объяснил финансовые результаты улучшением внешней и внутренней конъюнктуры и реструктуризацией кредитов компании. «Также в конце июня завершилась сделка по продаже Газпромбанку 49% доли в Эльгинском проекте, что дало возможность сформировать источники для погашения кредитов на сумму 32,9 млрд руб. и просроченных процентных платежей прошлого периода», - говорится в сообщении. На июньском собрании акционеров Коржов говорил, что «Мечел» должен кредиторам около 400 млрд руб.

За прошлый год «Мечел» заработал 46 млрд руб. EBITDA, 58% ее принес добывающий сегмент, 37% пришлось на металлургию и 5% – на энергетический сегмент. С начала года железная руда подорожала на 36,5% до $54,6 за 1 т, а коксующийся уголь – на 62,8% до $127 за 1 т (энергетический – на 30% до $67,6 за 1 т).