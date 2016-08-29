«Газпром» заключил крупнейший контракт в истории закупок монополии

ПАО «Газпром» заключило крупнейший в истории корпоративных закупок монополии контракт - на сумму 50,337 млрд руб. - без конкурса (на условиях закупки у единственного поставщика) с уфимским ООО «Научно-исследовательский проектный институт нефти и газа «Петон».

Предметом договора являются строительно-монтажные работы. Контракт был заключен 25 апреля, его исполнение началось в мае и должно завершиться в декабре 2018 г.

В «Газпроме» «Интерфаксу» пояснили, что в рамках договора предполагается строительство установки стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона.

Уфимский институт ранее реализовывал задачи «Газпрома» в области проектирования. В 2015 г. получил первый крупный строительный подряд - строительство под ключ установки подготовки газа деэтанизации, а также реконструкции дожимной компрессорной станции Уренгойского ЗПКТ для обеспечения сырьем НГХК - на общую сумму 27,71 млрд руб. Также в прошлом году консорциум Linde/"Петон" выиграл тендер на подготовку FEED Амурского ГПЗ.

С июля 2015 г. 10% своего заказа госкомпании обязаны отдавать малому и среднему бизнесу на специальных торгах (заказы до 200 млн руб.), а всего – 18%. В марте 2016 г. первый вице-премьер Игорь Шувалов распорядился повысить долю заказа до 15% с января 2017 г. Такие поправки подготовило Минэкономразвития.

Пока поддержка малого и среднего бизнеса за счет закупок крупных компаний не доказала свою эффективность. По данным реестра договоров, это около 6,5% от стоимости всех контрактов. Но Минэкономразвития приводит примеры многомиллиардных договоров госкомпаний с малым бизнесом, среди которых договор «Газпрома» с НИПИ НГ «Петон» более чем на 50,3 млрд руб.